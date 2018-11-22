影》感恩節大餐搶食物 大聯盟吉祥物失控了

2018年11月22日 13:56 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Some @MLB mascots got together for a Thanksgiving of their own.



It went as expected... pic.twitter.com/NOhfFrd1PT — Cut4 (@Cut4) 2018年11月21日

皇家隊吉祥物獅子端出香噴噴的烤雞，讓紅雀隊吉祥物火鳥與海盜隊吉祥物鸚鵡臉都綠了，太空人吉祥物Orbit被蛋糕砸得滿臉奶油，白襪吉祥物「左投」（Southpaw）遭到熱狗空襲，這是怎麼回事呢？

其實這是大聯盟為了慶祝22日的感恩節，所推出的趣味影片，設定的背景是11月初，當大聯盟球團老闆和總管召開「冬季會議」時，吉祥物們也不甘示弱在堪薩斯開會，討論最夯的球場加油方式等議題，最後也提前以感恩節大餐來替會議畫下句點。

結果皇家獅Sluggerrr以主人之姿，開心端出烤雞上桌，紅雀火鳥和海盜鸚鵡拳頭都硬了，「拜託，我們怎麼可以吃同類！」但白襪「左投」倒是很有興趣，和Sluggerrr搶盤子，最後烤雞飛出去砸在運動家象Stomper身上。

Stomper向後仰天倒下，大象的體型可不是鬧著玩的，一旁的遊騎兵馬「隊長」及Orbit都受到波及，Orbit正拿蛋糕要大快朵頤，結果全都砸在自己臉上。

調皮的洛磯吉祥物三角龍Dinger沾了Orbit臉上的奶油，要去抹勇士隊吉祥物Blooper，Blooper閃躲波及到響尾蛇與大都會吉祥物，使得「大都會先生」手中的整盤熱狗飛上了天，一根根都像空襲般落在「左投」的臉上…

最好笑的是，不管多麼混亂，貪吃的吉祥物們最後還是開始大快朵頤，唯獨Stomper例外，倒栽蔥的他始終無法站起來，只見吉祥物們爭著搶食，旁邊卻有Stomper的雙腿在空中掙扎搶戲，為這段趣味影片畫下句點。

(中時電子報)