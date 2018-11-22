影》感恩節大餐搶食物 大聯盟吉祥物失控了

大聯盟吉祥物月初煞有其事的在堪薩斯開會，最後還提前吃感恩節大餐。（大聯盟官網翻攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

皇家隊吉祥物獅子端出香噴噴的烤雞，讓紅雀隊吉祥物火鳥與海盜隊吉祥物鸚鵡臉都綠了，太空人吉祥物Orbit被蛋糕砸得滿臉奶油，白襪吉祥物「左投」（Southpaw）遭到熱狗空襲，這是怎麼回事呢？

其實這是大聯盟為了慶祝22日的感恩節，所推出的趣味影片，設定的背景是11月初，當大聯盟球團老闆和總管召開「冬季會議」時，吉祥物們也不甘示弱在堪薩斯開會，討論最夯的球場加油方式等議題，最後也提前以感恩節大餐來替會議畫下句點。

結果皇家獅Sluggerrr以主人之姿，開心端出烤雞上桌，紅雀火鳥和海盜鸚鵡拳頭都硬了，「拜託，我們怎麼可以吃同類！」但白襪「左投」倒是很有興趣，和Sluggerrr搶盤子，最後烤雞飛出去砸在運動家象Stomper身上。

Stomper向後仰天倒下，大象的體型可不是鬧著玩的，一旁的遊騎兵馬「隊長」及Orbit都受到波及，Orbit正拿蛋糕要大快朵頤，結果全都砸在自己臉上。

調皮的洛磯吉祥物三角龍Dinger沾了Orbit臉上的奶油，要去抹勇士隊吉祥物Blooper，Blooper閃躲波及到響尾蛇與大都會吉祥物，使得「大都會先生」手中的整盤熱狗飛上了天，一根根都像空襲般落在「左投」的臉上…

最好笑的是，不管多麼混亂，貪吃的吉祥物們最後還是開始大快朵頤，唯獨Stomper例外，倒栽蔥的他始終無法站起來，只見吉祥物們爭著搶食，旁邊卻有Stomper的雙腿在空中掙扎搶戲，為這段趣味影片畫下句點。

(中時電子報)

NBA》重返克利夫蘭 詹姆斯帶著勝… NBA》勇士爛透了！主場慘遭雷霆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。