花蓮》藍營原民之夜 頭目高唱〈夜襲〉助興

2018年11月23日 07:15 中時 范振和

花蓮縣原民之夜，穿國旗裝的原住民舞者精湛歌舞，贏得熱烈掌聲。（范振和攝）

花蓮縣家庭教育中心志工團隊帶動跳，全場跟著動起來。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏籲請大家力挺縣長候選人徐榛蔚和國民黨各候選人 。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部推出的「花蓮人開講」廣場，熱鬧從未停過，21日晚上的原民之夜，不少頭目現身也獻聲，依然熱鬧滾滾。花蓮縣商業同業公會理事長張智欽等人強調，原住民生性樂觀，天生一副好歌喉，讓歡笑聲溢滿廣場。

一群頭目和大批原住民同胞，由縣長候選人徐榛蔚後援會長楊仁福領軍，參加滿溢歡笑聲的「原民之夜」，吉安頭目聯誼會長吳德煥除了讚揚徐榛蔚的原住民政策，維護原住民權益面面俱到外，也領唱最近在「韓流」襲捲南台灣翻紅的〈夜襲〉，與會支持群紛紛應和高唱，情緒激昂。

花蓮縣商業同業公會理事長張智欽指出，民國74年至84年間，是花蓮石藝品業的興盛期，他原本經營石藝品公司，旗下82名員工有40位原住民，從18至68歲，個個生性樂觀，工作態度認真。

後來因兩岸關係急凍，造成經濟大蕭條，去年6月30日結束營業，原住民員工雖然沒有工作，還擔心他的生計。張智欽期盼，直樸的原住民睜亮眼睛，支持能翻轉經濟的徐榛蔚，共同打造幸福花蓮。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏細數在省立台東醫院、花蓮醫院擔任院長的服務績效時，強調對原住民的照顧從未停歇，尤其，任內成立花蓮醫院豐濱分院，守護豐濱鄉沿海鄉鎮居民的健康，期盼原住民能將實質感受到的關愛，化為張張支持徐榛蔚的選票。

「原民之夜」中，Alufu原舞集團團長高瑋辰引領歌舞，花蓮縣家庭教育中心志工團隊隊長洪碩績健康舞帶動跳，花蓮縣職業總工會理事長徐建隆指出，雖然徐榛蔚把握最後關鍵時刻，無法到場致意，但從現場大家盡興歌舞看來，證實選舉不需這麼肅殺，用愛與包容創造和樂的花蓮，不是很讚嗎？

(中時 )