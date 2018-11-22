NBA》勇士爛透了！主場慘遭雷霆羞辱吞4連敗

2018年11月22日 14:04 中時電子報 黃及人

卓雷蒙格林與柯瑞繼續擔任便服組無法上場。(美聯社)

PG delivers. x3. #ThunderUp pic.twitter.com/pFNEy6EFGz — OKC THUNDER (@okcthunder) 2018年11月22日

少了柯瑞、卓雷蒙格林兩大主力，勇士如今竟會爛到這種地步！身為上季總冠軍的勇士，22日來到自家主場，竟然遭到雷霆123比95痛宰收場，更吞難堪4連勝，根本完全沒有尋求3連霸強隊的該有風貌，杜蘭特也無力挽回頹勢。

勇士開賽就打得混亂，由於進攻過於依賴杜蘭特、克雷湯普生兩人，防守又漏洞百出，打完上半場，勇士就以46比60落後雷霆，追平自從總教練科爾接掌勇士兵符之後，勇士在主場的半場輸分次高紀錄，半場最高輸分紀錄是18分。

打到最後1節，勇士落後差距更達20分以上，儘管雷霆勝券在握，替補後衛迪亞洛卻在最後7分17秒，嚴重扭傷左腳踝，直接被擔架抬出場外，這卻沒有影響到雷霆狂電地主勇士的決心，最後仍大勝28分，勇士輸得有夠難看！

雷霆3人得分破20，其中以薛洛德32分最高，保羅喬治25分、9籃板及5助攻，亞當斯20分、11籃板，韋斯布魯克本季的首次大三元也在22日出爐，他摘11分、13助攻與11籃板，葛蘭特14分、11籃板，雷霆火力相當平均。

快要不會打球的勇士，全隊以杜蘭特、克雷湯普生各有27分最高，達米安李13分，其他球員得分都沒上雙，代表勇士可以搶分的球員越來越少，包含伊戈達拉、庫克、傑瑞柯、李文斯頓等人都陷入手感低潮，更讓勇士難以振作。

(中時電子報)