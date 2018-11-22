台中》台中傳栽贓買票奧步？ 市議員張立傑「被賄選」

尋求連任的台中市議員張立傑從政40餘年，第一次「被賄選」，傳出有人冒充他助理名義「發加菜金」。（王文吉攝）

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台中市議員張立傑疑遭人栽贓「發加菜金」，檢警已受理調查。（王文吉攝）
台中市議員第5選區傳出「發加菜金」謠言，張立傑質疑有人冒充造謠，意圖使人不當選，檢警已受理調查。（王文吉攝）

台中市議員第5選區傳選舉奧步？神岡邱小姐日前接獲自稱市議員候選人張立傑的助理來電，稱「張立傑及里長王永泉送的1000元加菜金有沒有收到？」邱女詢問張立傑服務處，竟「查無此人」，質疑有人造謠，意圖使人不當選，立即到神岡分駐所提起告訴。豐原分局偵查隊表示，目前全案已報請檢察官偵辦中。

張立傑表示，家住神岡區新庄里的邱小姐，20日晚間7時許接獲1名謝姓男子撥打她的手機說「我是張立傑議員和王永泉里長競選服務處的助理，張議員有發1000元的加菜金，妳有收到嗎？如沒有收到，我們會派人送過去。」邱小姐心覺有異，立即回「你們這樣做合法嗎？」結果對方男子立刻掛斷電話。

邱小姐去電張立傑服務處，查無謝姓助理。張立傑接獲消息，認為有人故意製造謠言，為防發生蝴蝶效應，隨即指派助理陪同邱女到神岡分駐所報案，並依選罷法規定，向豐原分局提起意圖使人不當選而散佈不實謠言的告訴。

張立傑表示，選戰激烈是民主必經過程，呼籲對手不應以卑劣手法造謠抹黑，尤其已經涉及違反選罷法第104條「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」相信違法者終會現形，受法律制裁。

張立傑呼籲鄉親，以智慧判斷，勇敢舉發不法，破除企圖抹黑的不實謠言。對此，豐原分局表示，目前全案蒐證及初步偵訊後，已報請檢方指揮偵辦，目前正等候檢察官進一步指示。警方私下表示，邱女手機來電有顯示號碼，經調閱通聯記錄，已經掌握號碼所有人，但是否變造或他人使用，還須進一步追查。

(中時 )

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