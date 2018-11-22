影》侯友宜：選前二天防奧步關鍵點 籲市民提高警覺

侯友宜接受電台節目訪問。

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中時電子報
／影音編輯

新北市長候選人侯友宜21日接受「pop radio搶先報」黃光芹廣播節目專訪，選戰倒數48小時，侯提醒市民「最後幾天是防奧步的關鍵時間點」，包含已有不實耳語稱侯上任不發敬老金，但侯強調，上任後敬老金不但繼續發，未來銀髮族還會照顧更好。其餘也接受訊息如可能有假衝突、影射外遇或黑道勾結，甚至抹黑賄選與走路工事件等謠言指控出現，他會「堅持正派選舉，不需要最後一刻失格，也請選民提高警覺」。

侯友宜接受電台節目訪問。

談到對手陣營不斷對娘家財產抹黑造謠，侯對這種抓住一點就影射手法來抹黑，都一笑置之，也透露與太太的對話，本以為太太會因這些抹黑而抱怨，但侯太太對他說：「選舉只要正派，從來沒有違法就不怕人說，尤其對手是老長官，更要感恩、理解和包容，你可不要生氣。」二十幾年前房子租給人就開立發票，成立公司目的，就是要遵守法律繳稅，也相信可用正向選舉方式找回台灣敦厚的心，用這樣方式也一定會贏，面對這些與事實不一樣的操作，也就笑笑回應。

侯友宜選舉一路走來也都謝謝蘇老縣長，尊重他是長官，珍惜過去情誼，惜一個福，「選舉是一時的，台灣是需要團結力量往前走」。侯也說，競選過程中除了政見論述可表示不同想法，但從來不做人身攻擊和謾罵，這反映他的人生經歷。

至於今日曝光的兩位女兒，會否造成困擾？侯表示，由於從事警察工作，一直以來就很保護家人，小孩聯絡簿也不曾出現「侯友宜」三個字，但也跟母女說「每個人都要面對生活，但要低調保護自己，不能不過正常生活。」侯也透露女兒曾跟他說「你那麼出名」，但她要過自己快樂的生活，「你是你、我是我」，所以小孩成長過程，侯從來也不干預決定，都會尊重女兒。針對女兒曝光，侯說自己嚇一跳，但順其自然。

(中時電子報)

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