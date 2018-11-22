台中》經濟觀光產業界連署支持　林佳龍：進步產業最有感 盧秀燕陣營：離人民很遠

經濟觀光產業界共50多個社團，發起聯署，支持林佳龍連任。（陳淑芬攝）

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林佳龍競總舉辦經濟觀光產業界50多個社團聯署支持記者會。（陳淑芬攝）

台中觀光產業、商圈委員會、攤販委員會及社區發展協會等共54個社團，22日發起連署力挺台中市長林佳龍連任。林佳龍表示感謝，並強調台中的進步，產業界最有感，台中市3年多來招商9000億、巿民薪資成長是六都第一，呼籲對手不要選擇性的批評，要看到整體台中的發展。盧秀燕陣營回應表示，顯示林離人民很遠。

林佳龍競選總部22日舉辦記者會，台中巿國際觀光發展協會理事長柴俊林領銜連署，由台中觀光產業、商圈委員會、攤販委員會、社區發展協會等共54個社團共同連署力挺林佳龍。

「觀光產業鏈連結，台中改變看的見！」柴俊林說，林佳龍團隊整合觀光資源，與國際接軌，清泉崗轉型提升台中國際機場，開拓定期直飛航線「中進中出」，台中世界花博串連各行業，大家都是「台中隊」共同行銷，讓台中成為中部領頭羊。

台中巿旅館公會理事長鄭生昌表示， 104年台中旅宿客約656萬人次，經過市府努力，106年已提升至711萬人次，今年因2018台中世界花博開，預計將可達750萬人次，花博帶動觀光，讓台中推國際舞台。

林佳龍在北屯區車隊拜票時對此表達感謝，他強調，台中的進步，產業界最有感，台中的人口已經突破280萬人，3年多來招商9000億，巿民薪資成長是六都第一，這些數字可回應他的競爭對手，不斷在唱衰台中。

林佳龍說，這4年來，台中巿的飯店增加了120家、國際航線增加20個航點，尤其，花博每天超過7萬參觀人次，帶來龐大商機，期待再一起打拼，讓台中脫胎換骨成為更國際化的觀光旅遊的城巿。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇則回應表示，林佳龍一再說台中經濟好，只會更加顯示他離人民很遠。105年起連續兩年國際和兩岸航線旅客分別下降4.12%與4.88%，昔日繁榮的光景不再。

吳皇昇強調，盧秀燕要「拚經濟、拚經濟、再拚經濟！」，她提出「台中富市3」富強城市三大經濟策略，就是「前店、後廠、自由港」，從銷售端、生產端及法制面來提振台中的經濟。

(中時 )

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