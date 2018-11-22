中部20家企業參觀花博 盛讚讓世界看見台中軟實力

2018年11月22日 14:34 中時 王文吉

「竹跡館」以竹材打造成「中央山脈」意象，入圍建築界奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」。（王文吉攝）

台中花博開幕至今，每天平均吸引6萬人入園，台中市運動休閒娛樂產業聯盟20家公司單位代表21日前往豐原葫蘆墩及后里園區參觀，多家企業經營者盛讚台中花博相當令人驚艷，實地來過之後就會知道真的很值得來！

包括歐函科技負責人王子昀、創新視界負責人丁英哲、維他露基金會執行長侯至祥、凱格運動事業執行長郭瑞龍、好運來執行長廖椿宏、台竣實業草悟公司總經理林聖祐、麗寶樂園副總經理朱康震，以及寶成國際集團、歐都納、大魯閣棒壘球打擊場、光昱金屬、蓮華行銷等公司代表，共同參訪花博豐原葫蘆墩及后里園區，由副市長林依瑩陪同參觀。

銓薪開發董事長白光豪實地探訪後，發現各個展館都非常用心，相當驚艷；馭捷公司總經理趙哲寬肯定台中花博的成功，真的要自己來一趟才知道真的值得，他將擇期帶親友來看；裕元教育基金會董事長李義男也說，台中花博不只有花，每個展館的規劃都非常有創意。

葫蘆墩園區的「楷模創生館」由金瑞瑩工業、歐都納、清新國際、光昱金屬4家企業共同企劃，鋼構造型拔地而起的意象，代表創業家扭轉乾坤，勇不退縮的精神。霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑表示，佩服市府團隊讓台中花博有聲有色，當初受邀贊助企業館時，抱著回饋社會的精神，希望讓世界看到台中的軟實力。

豐境營造總經理邱名仕也在現場向產業代表導覽入圍建築界奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」的「竹跡館」。他表示，竹子是台灣早期建築常用材料，隨著時代進步，已不常被當作建材使用，但竹林其實是可回收、可再生的材質，因此以「中央山脈」的意象打造「竹跡館」，成為地景博物館，也在燈光大師周鍊指導下，在不同的時間呈現不同的光影。

林依瑩表示，台中在地運動休閒娛樂產業代表齊聚一堂，以行動支持花博，非常感謝。市府持續興建各種運動場館，也鼓勵各單位推動多元化職場運動健身課程，舉辦職場員工運動會，以創造員工健康、創造運動產業及創造就業等「三創」，持續提升運動產業產值。

(中時 )