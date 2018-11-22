新竹》謝文進批林智堅「表面市長」蔡仁堅CF助攻

2018年11月22日 14:41 中時 羅浚濱

新竹火車站後站長48公尺的「風雨走廊」花費1千萬元，謝文進總部主任委員李宏生指很貴，除中午外難以遮風避風。（羅浚濱攝）

「新竹市怎麼這麼貴？」新竹市長候選人謝文進陣營22日以火車站前廣場、地景藝術等造價，貴的很奇怪，批林智堅是「表面市長」，並播放前市長蔡仁堅，「明日新竹還要被騙多久？」 CF，戲謔的令人莞爾一笑。

謝總部主任委員李宏生指出，新竹火車站前廣場改造3200萬元，相較嘉義市火車站前改造案工程1900萬元，價格貴了6成，花大錢不實用，還造成計程車和旅客不方便。

李宏生說，嘉義市火車站前改造案工程，還包含拆一個二層樓的公車站體，僅花1千9百萬元，改造後大幅改善站前廣場的人行空間及整體景觀，獲得民眾85％的滿意度，反觀林智堅改造後站前廣場，讓市民大失所望。

李宏生並指，後站轉運站耗資1千萬元做48公尺的「風雨走廊」，3.7米高除中午外，完全遮不住半點風雨，市政耗資2500萬元在公道五交流道豎立「開罐器」地景藝術，與桃園復興鄉巴崚國小上方興建1300萬元的「巴陵鐵塔」相較貴近一倍，無法理解新竹市各項公共建設為什麼這麼貴？

李宏生並以林智堅舉辦「新竹300」名為城市行銷，實質卻是個人的造勢活動，9天就花近1億元，與市民切身相關的就業博覽會107年僅編列30萬元，卻編列約2億元的活動宣傳費用，足證林智堅是以行銷包裝作為市政主軸。

李宏生列舉林智堅4年來動輒千百萬辦理的各項活動，新竹公園、關埔國小、棒球場改建等等都是花大錢，沒有符合市民的需求及實際解決問題的作法，花錢如流水，只重視個人形象宣傳包裝，不重實質建設的「表面市長」，看在市民眼裡，真的是什麼都貴，而且貴得很奇怪。

謝總部並播放前市長蔡仁堅「新竹動起來」臉書，最新的「明日新竹還能被騙多久？」CF，影片以戲謔「預告片」方式，將林智堅的大車站計畫、新竹輕軌、台大醫院湳雅院區、兒童醫院、文創館和天燈館、棒球場，用簡單文字點出問題。

CF中直指林智堅開記者會包裝自己，「膨風飾政不倒，新竹不會好」，並用功夫影片包租婆的片段「不要以為你長帥就不打你！」片尾打出「沒有正片，不要期待」，引人莞爾一笑。

(中時 )