政院通過《銀行法》修正 納競業禁止條款

友善列印
中時
張理國

為強化銀行業者法遵、規範銀行負責人應遵守競業禁止，及增進防制洗錢、打擊資恐的國際合作，行政院會上午通過《銀行法》部分條文修正案。依照競業禁止規定，同一人同一關係人合計，不可同時投資二家以上銀行且出任董監；修法也參考德、日立法例及我國銀行規模，將最高罰鍰調高至新台幣5000萬元以嚇阻違法。

金管會表示，《銀行法》修正重點，包括要求負責人遵守競業禁止的基本盡職條件。為落實負責人遵守競業禁止之基本盡職條件，確保兼職時能兼顧本職及兼任職務的有效執行，修法增列授權主管機關得就禁止銀行負責人涉及利益衝突事項，訂定相關規範。並修正或明定銀行負責人未具備授權規範所定之資格條件、違反兼職限制及利益衝突之禁止的法律效果。

另外，修法也為強化我國防制洗錢國際合作，金管會表示，這次修法參酌巴塞爾有效銀行監理核心原則(Core Principles for Effective Banking Supervision)第13項及防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force)評鑑方法論第40項建議，明定主管機關從事國際監理合作的法律依據，政府得與外國政府、機構或國際組織簽訂合作條約、協定或協議，並基於互惠原則得請相關機關、機構依法提供必要資訊予該外國政府、機構或國際組織。

這次修法也增訂行政處分措施，有效導正銀行違規行為，參酌巴塞爾有效銀行監理核心原則第11項，主管機關得運用各種監理措施督促銀行採取改善行動，以提升金融監理效能，有效導正銀行違規行為，爰增訂主管機關得採行之行政處分措施，例如限制投資、命令限期裁撤分支機構或部門、命令停止經理人或職員於一定期間內執行職務、命令提撥一定金額的準備等。

金管會這次修法時，全面檢視罰鍰上限，參考德國、日本立法例及我國銀行規模，最高罰鍰從原先的1000萬元調高至新台幣5000萬元，以嚇阻違法，並增訂情節輕微者得免予處罰。

對於強化信用卡業務管理方面，修也也增訂違反信用卡業務相關管理辦法的處罰，及明定經營信用卡業務機構得為受罰對象。

此外，金管會也參考法務部2015年12月15日法制字第10402521270號函解釋，就法律訂有按「日」連續處罰之規定，在法制上應修正為按「次」處罰，金管會這次修法也配合進行文字修正。

(中時 )

新竹》謝文進批林智堅「表面市長… 基隆》海大變台大！選舉公報學歷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。