政院通過《銀行法》修正 納競業禁止條款

2018年11月22日 14:41 中時 張理國

為強化銀行業者法遵、規範銀行負責人應遵守競業禁止，及增進防制洗錢、打擊資恐的國際合作，行政院會上午通過《銀行法》部分條文修正案。依照競業禁止規定，同一人同一關係人合計，不可同時投資二家以上銀行且出任董監；修法也參考德、日立法例及我國銀行規模，將最高罰鍰調高至新台幣5000萬元以嚇阻違法。

金管會表示，《銀行法》修正重點，包括要求負責人遵守競業禁止的基本盡職條件。為落實負責人遵守競業禁止之基本盡職條件，確保兼職時能兼顧本職及兼任職務的有效執行，修法增列授權主管機關得就禁止銀行負責人涉及利益衝突事項，訂定相關規範。並修正或明定銀行負責人未具備授權規範所定之資格條件、違反兼職限制及利益衝突之禁止的法律效果。

另外，修法也為強化我國防制洗錢國際合作，金管會表示，這次修法參酌巴塞爾有效銀行監理核心原則(Core Principles for Effective Banking Supervision)第13項及防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force)評鑑方法論第40項建議，明定主管機關從事國際監理合作的法律依據，政府得與外國政府、機構或國際組織簽訂合作條約、協定或協議，並基於互惠原則得請相關機關、機構依法提供必要資訊予該外國政府、機構或國際組織。

這次修法也增訂行政處分措施，有效導正銀行違規行為，參酌巴塞爾有效銀行監理核心原則第11項，主管機關得運用各種監理措施督促銀行採取改善行動，以提升金融監理效能，有效導正銀行違規行為，爰增訂主管機關得採行之行政處分措施，例如限制投資、命令限期裁撤分支機構或部門、命令停止經理人或職員於一定期間內執行職務、命令提撥一定金額的準備等。

金管會這次修法時，全面檢視罰鍰上限，參考德國、日本立法例及我國銀行規模，最高罰鍰從原先的1000萬元調高至新台幣5000萬元，以嚇阻違法，並增訂情節輕微者得免予處罰。

對於強化信用卡業務管理方面，修也也增訂違反信用卡業務相關管理辦法的處罰，及明定經營信用卡業務機構得為受罰對象。

此外，金管會也參考法務部2015年12月15日法制字第10402521270號函解釋，就法律訂有按「日」連續處罰之規定，在法制上應修正為按「次」處罰，金管會這次修法也配合進行文字修正。

(中時 )