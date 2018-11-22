基隆》海大變台大！選舉公報學歷搞烏龍 議員批選委會「幫拉票！」

2018年11月22日 14:54 中時 李怡萱

基隆市議員選舉公報日前印製完成，但仁愛區無黨籍市議員候選人童子瑋學歷爆烏龍。有民眾指公報上童子瑋學歷寫著「國立台灣大學航管所企管組碩士」，但台大並無航管所。基隆市選舉委員會請示中選會後，補印2萬份並送至各家戶，但此舉引起同區候選人張芳麗和曾紀嚴的抗議，認為選委會偏幫童子瑋。

民進黨議員候選人童子瑋來頭不小，除了是國策顧問童永的孫子，也是行政院長賴清德親侄子，連親民黨主席宋楚瑜都曾赴基隆為他站台。據悉，童子瑋今年1月從國立台灣海洋大學航管所企管組取得碩士學歷，選舉公報學歷欄卻漏了「海洋」二字，學歷才變成「國立台灣大學航管所企管組碩士」。

尋求連任的國民黨籍市議員曾紀嚴說，候選人本身必須要老實一點，選委會是提高他的聲勢，形同再次為他拉票，「非常非常的不應該，選委會應檢討！」

「對選情有影響，這是另類拉票！」國民黨市議員張芳麗則表示，為童子瑋補發2萬份勘誤表，將童子瑋學歷內容修正為「國立台灣海洋大學航管所企管組碩士」，這樣是不公平的。

對此，市選委會指出，根據選罷法第47條第5項規定，候選人個資依據候選人所填資料為準，由候選人自行負責。基隆市選委會表示，登記當天確認資格審查無誤，政見表字數也符合選務相關規定。於政見欄內容，經童子瑋本人親自簽名，候選人要對刊登內容自行負責。

童子瑋服務處則喊冤，強調絕無造假意圖，登記當天有檢附學歷證明，當下並未發現有誤，不知哪個環節出錯，導致選舉公報內容有誤，發現錯誤後立刻向選委會反映，尊重選委會後續補救做法。

(中時 )