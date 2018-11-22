胰島素拉警報!研究：4千萬糖尿病患不夠用 亞洲重災區

北美研究預期，由於取得途徑不足，至2030年半數第二型糖尿病患者將無胰島素可用。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

胰島素是糖尿病患者控制血糖平衡的重要激素，如今北美研究指出，隨著生活習慣改變，糖尿病患者數量急遽上升，預期至2030年，將近4,000萬糖尿病患無胰島素可用。

隨著生活習慣改變，糖尿病患者數量逐年提高，胰島素的需求量也越來越大。

史丹佛大學醫學系助理教授巴蘇（Sanjay Basu）的研究團隊21日在「刺胳針糖尿病與內分泌學期刊」（Lancet Diabetes and Endocrinology）發布報告，預期至2030年，全球依賴胰島素控制血糖的第二型糖尿病患者將達7,900萬人，不過當中僅約3,800萬名患者能取得足夠的胰島素劑量，相當於半數該類型患者。

但是胰島素會短缺，主要原因在於取得的方式不夠普及，包括胰島素的可得性以及價格是否讓患者負擔得起。巴蘇警告，胰島素的取得途徑必須盡快改善，否則屆時非洲、亞洲及大洋洲的患者將受害最深。

這項研究參考橫跨221個國家第二型糖尿病患者數據，預估至2030年，全球該類型患者將從現有的4.06億人成長至5.11億人，不過並非所有第二型糖尿病患者都依賴胰島素，當中僅7,900萬人有此需求。

該研究透過預測未來糖尿病患數目及比對胰島素普及程度而得出結論。巴蘇指出，未來的強烈需求凸顯現行胰島素的取得途徑相當不足。

胰島素治療常見於第一及第二類型糖尿病患者，而第二類型患者的致病因素通常與肥胖、不良的飲食習慣、體能活動不足的等後天生活型態有關。

(中時電子報)

文章來源：40 million people with diabetes will be left without insulin by 2030, study predicts

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