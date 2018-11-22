《時來運轉》運彩報報 - 脫俗的3支NBA小分球隊

2018年11月22日 14:41 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

近年來NBA的節奏越來越快，比數也一年打得比一年大，以例行賽各隊場均得分數據來看最為明顯，2016-17球季為105.6分、2017-18球季是106.3分，本季(2018-19)到現在已經成長到110.3分！瘋狂得分以及快速推進儼然成為NBA當下比賽的主流趨勢，但是有3支球隊例外，他們猶如湍急大河之中的礁石，沒有隨波逐流而又競爭力十足，今天就帶大家來探其究竟。

灰熊、溜馬以及塞爾提克是全聯盟唯三得失分相加低於210分的球隊(灰熊203.0、溜馬206.6、塞爾提克209.2)，他們目前位於聯盟分區的排名分別是灰熊西區的第2、溜馬東區的第3以及塞爾提克東區的第6，可以看出不用順應時下快速球風的潮流也可以得到很好的勝率！

但是單單放慢節奏是不足以得到好的成績的，攤開聯盟Pace排行(場均攻守回合數)，灰熊96.56最低、溜馬98.09倒數第3、塞爾提克100.15倒數第9，中間還夾雜了Pace98.80倒數第4的騎士(勝率東區墊底)以及Pace100.12倒數第8的爵士(勝率西區倒數第4)之流，那麼甚麼才是灰、溜、塞三隊充滿競爭力的秘訣呢？

原來重點在於防守！以全聯盟的Defensive Rating (每一百回合球隊失分數)來看，防守最好的前3支球隊正就是塞爾提克的102.1分、灰熊的102.8分以及溜馬的102.9分，由此可知掌握好球隊本身的步調並且注重好防守才是致勝的最大關鍵！新球季就讓我們持續關注這3支不拘於時、超塵拔俗的優質球隊吧！

最後補充個運彩投注策略，上述3隊由於步調偏慢且崇尚防守，開季到現在與其對手連連打出小比分賽果，根據統計塞爾提克開出小分的機率為53%、溜馬為59%、灰熊更是高至62%，值得喜歡玩運彩的朋友們參考。

(中時電子報)