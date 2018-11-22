HBL》「叫小賀！」 只有他敢拍教練肩膀給安慰

2018年11月22日 14:47 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

107學年HBL高中籃球聯賽預賽進入到第3天，高苑工商繼昨天力退宜蘭高中之後，今天再以81：75擊退青年高中，2勝在手和松山高中攜手拿到複賽資格，今天攻下20分、7籃板的陣中主力後衛簡賀宇，個性樂天活潑，賽後教練田本玉爆料，全隊只有「小賀」敢拍她肩膀、安慰她。

「為什麼簡賀宇敢拍我肩膀？因為他『叫小賀(台語有膽識的諧音)』嘛！」田本玉好氣又好笑地說，簡賀宇解釋：「我也是私底下才敢這樣拍教練肩膀，正式比賽中我也不敢。會這麼做是因為平常和田教練相處像姐弟一樣，我拍她肩膀只是想跟教練說，不要擔心，我會努力把球隊帶好。」

簡賀宇今天也確實做到他給教練的承諾，在第3節跳出來幫助球隊穩定軍心，也讓這幾天內心煎熬的田本玉，稍微鬆一口氣。

其實今年夏天在U18亞青培訓時，命運在簡賀宇狀況正好時開了一個玩笑，在一次練球折返跑時，他踩到自己的汗水滑倒，「當時劈腿、膝蓋撞到地上，後來檢查是韌帶跟半月板挫傷，修了快2個月才回到球場。」

所幸這次受傷沒有打擊簡賀宇的信心，「教練告訴我，接著最大的舞台就是高中籃球聯賽，當時距離聯賽還有一段日子，所以我可以好好復健，用正面的態度來面對這次考驗。」

簡賀宇並說，他很欣賞「野獸」林志傑打球狂野、不想太多，以及展現出來的領導力，現在他還不敢說要成為另一個野獸，但他就是喜歡在場上打的high一點，「如果打球打得悶，就少了樂趣，所以我會盡量high一點，但也會拿捏好尺度，不要衝過頭。」

(中時電子報)