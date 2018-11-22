選情增溫 台中警方維安升級

台中市警察局近日針對需要加強安全維護之候選人，增派特勤警力隨扈戒備，務必做到維安滴水不漏。（馮惠宜翻攝）

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針對此次地方公職人員選舉，台中市警局加強各項維安作為，並於近日針對需要加強安全維護之候選人，增派隨扈維安警力，並提供防彈手提公事包等裝備。（馮惠宜攝）

隨著107年地方公職人員選舉投票日益接近，選情持續升溫，對於近期網路偏激言論，如選舉作票奧步、對候選人危害等危言聳聽訊息傳聞，內政部警政署已通令各警察機關加強選舉期間治安維護，嚴查不法及維安升級，尤其對特定候選人的人身安全務必滴水不漏，絕不容許有危害候選人之選舉暴力事件發生。

台中市政府警察局因應此次地方公職人員選舉除要求所屬加強各項維安作為，並於近日針對需要加強安全維護之候選人，增派隨扈維安警力，並提供防彈手提公事包等裝備以提升維安等級，對於候選人掃街拜票、車隊遊行均擴大安全維護編組，尤以選前之夜大型造勢活動已完成各項維安應變整備，除先期廣蒐危安情資，並加強場地安檢，嚴密勤務部署，並增派特勤警力隨扈戒備，務必做到維安滴水不漏。

警察局局長楊源明表示，台中市警方在選前強力執行淨化社會治安工作成效良好，治安情勢相對平穩，但警察局全體同仁仍不敢稍加鬆懈，除持續加強執行查賄制暴工作及選前連續執行3波掃黑專案外，並將執行各候選人安全維護列為當前首要重點工作，強化各項安全維護措施，以最高規格加強候選人人身安全及候選人住居所、競選總部、服務處及造勢活動等安全維護事宜，確保選舉活動順遂，務期讓選舉「公平」、「平安」順利圓滿完成。

(中時 )

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