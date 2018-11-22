台北》批政黨政治淪幫派政治 柯P自勉莫忘初衷

2018年11月22日 14:52 中時 張潼

選前2天，台北市長柯文哲今下午啟動傳統車隊掃街拜票，啟動地點選在仁愛路一段上的台大醫學院。

選前2天，台北市長柯文哲今下午啟動傳統車隊掃街拜票，起點選在仁愛路一段上的台大醫學院。他感性表示：「這裡是我的起點，從政前30年生命都在台大醫院、台大醫學院，提醒自己莫忘初衷！」

出發前，柯文哲爸媽、前社會局長許立民，以及許多仍在台大醫院任職的學生都來幫柯加油打氣，柯透露，4年前選舉前舉辦「台北7步走」，走訪全市最舊、最新、最高，以及東西南北共7處，4年後的現在，則是分成2天，到西區與東區檢視過去4年的施政成果、引領市民看到過去4年的改變，盼爭取更多市民認同與支持。

出發前，他也站上車子發表約6分鐘短講。柯文哲表示，從4年前選舉那年到現在他有個發現，就是台灣社會在過去20年中慢慢衰退，意識形態一直在影響政治發展，「我們的政黨政治事實上已經變成幫派政治」，只要同一黨，不管他做什麼壞事，你都不能講他壞話、要去cover他，倒過來若不同黨，不管他做什麼事你都要去卡他、阻礙他。

更糟糕的是，政黨政治還用仇恨當動力，不管意識形態仇恨或是世代對立，「台灣政黨政治變成幫派政治，剩下結黨營私！」柯文哲直言，政治固然有現實面，但還是要有理想性，我們是光陰百代過客，不可能在一個位置停留很久，終究還是會離開，流傳下去的是價值跟信念，真正會影響歷史發展的就是價值跟信念，特別是正面的價值跟信念。

因此，他接著細數4年來如何認真工作、施政成果，他強調，這都是過去30年醫師經驗所培養的基本美德，例如勤勞、反省檢討，「醫生在救人，不僅救回來，還要關心旁邊家屬；很難想像台灣政治常常是以害人為目標，每天想要害人，怎麼會有害人的職業？」再加上他個人開放政府、公開透明、全民參與等政治理念，希望未來4年能夠繼續保持，透過這樣的努力讓台北市越來越好。

柯文哲最後說，今天站在這裡，心情非常激動，台大醫學院是孕育他30年的地方，從這裡開始車隊掃街，也是提醒自己莫忘初衷。

(中時 )