《時來運轉》運彩報報 - NHL脫胎換骨的水牛城軍刀

NHL軍刀隊史金納與隊友擊掌。（美聯社）

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中時電子報
尉遲佩玉、盧品青

水牛城軍刀隊過去7個賽季皆被拒於季後賽門外，其中有4個賽季在分區排名墊底。軍刀隊本季表現有如脫胎換骨，在競爭激烈的大西洋區排名第2，對比過去幾個慘澹的賽季，已跌破一堆專家的眼鏡。

究竟是什麼原因讓軍刀隊本季成績有如此大的躍進?

在進攻層面，本季從火焰隊轉隊來的明星左鋒史金納(Jeff Skinner)及上季回鍋的35歲老將波文維爾(Jason Pominville)都能提供穩定的火力，分擔了不少球隊的進攻責任。有了鋒線的火力支援，當家中鋒埃歇爾(Jack Eichel)也選擇改變自己的打法，本季多以助攻者的角色來幫助球隊。軍刀隊上季的「場均進球數」是聯盟墊底的2.41球，本季提升至3.00球，略低於聯盟平均的3.05球。隨著賽季的進行，待新的進攻組合磨合成功後，相信軍刀隊的進攻效率會有更顯著的成長。

2018年的選秀狀元達林(Rasmus Dahlin)的加入，則是替球隊在防守端挹注巨大的能量。達林的選秀模板是瑞典同鄉防守名將卡爾松(Erik Karlsson)，達林本季的表現也不負狀元之名，也讓軍刀隊往後幾年在後場防線有了重要的基石。

近期軍刀隊打出一波7連勝，在盤口都不看好的情況下，分別擊退了東西區的強權坦帕灣閃電及明尼蘇達荒野，證明自己不再是對手戰績「進補」的球隊。不過軍刀隊仍有重要的課題需要面對:如何在長達6個多月的賽季持續維持高檔的表現及建立贏球的文化。未來軍刀隊的表現也絕對值得球迷投以更多的關注及更高的期望。

目前「大西洋分區冠軍」盤口看好度前兩名分別是多倫多楓葉的2.05倍及坦帕灣閃電的2.25倍，積分僅落後分區榜首1分的軍刀隊賠率仍有5.25倍。閃電隊近期變數是主力門將華斯里夫斯基(Andrei Vasilevskiy)將因傷缺陣至少4週。軍刀隊「東部聯盟冠軍」賠率是更誘人的11倍，但考量到軍刀隊的主力成員大多沒有季後賽經驗，能在險峻的季後賽走多遠是一大問號。因此推薦投注「大西洋分區冠軍」軍刀隊給喜歡以小搏大的朋友參考。

(中時電子報)

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