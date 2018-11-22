《時來運轉》運彩報報 - 週末投票夜 看倫敦德比

2018年11月22日 14:57 中時電子報 尉遲佩玉、盧品青

本週末九合一大選，不論結果如何總是幾家歡樂幾家愁，但激情過後人生還是要繼續，是時候放下對立和撕裂，愛足球不分藍綠，週末深夜剛好接上倫敦德比，與三五好友一起看球就是最好的選擇。

本季英超共有6支球隊來自倫敦，當中最受矚目的非切爾西、兵工廠和熱刺3隊莫屬。本週末深夜1：30，正是由熱刺坐鎮溫布利球場，迎戰倫敦領頭羊切爾西，這場3、4名球隊之間的對決，很可能也關係到那一隊還能緊咬榜首雙雄，維繫爭冠希望。

「藍軍」切爾西是本季英超3支不敗球隊之一，另兩隊分別是10勝2和排名榜首的曼城，以及9勝3和名列第2的利物浦。切爾西8勝4和排第3、熱刺9勝3敗排第4。這4隊之間差距在5分以內，競爭十分激烈。然而，本週熱刺與切爾西正面交鋒，一旦遭遇敗績，很可能就會被拉開7到8分的距離，影響顯而易見。

熱刺本季預定要搬回重建後的白鹿巷，但由於工程延宕，至今仍未完工，而且已耗資超過10億英鎊，費用還在不斷上升中，連帶影響到熱刺成為本賽季歐洲五大聯賽中唯一沒有在夏天轉會期買球員的隊伍。所幸熱刺仍留住絕大部份主力，開季狀況尚算理想，最近4場比賽全勝，包括聯賽盃打進8強、歐冠聯小組賽保住出線希望，但沒有添得生力軍對多線作戰的熱刺恐成為不利因素，加上目前還有維爾通亨、羅斯、桑切斯、特里皮爾和登貝萊等主力受傷，調度上難免受到影響。

切爾西本季換帥後適應良好，主帥薩里進取的打法也讓藍軍火力大放送，進球數僅次於曼城排名第2，阿扎爾和莫拉塔分別有7球和5球進帳，兩大射手的組合效用也僅次於曼城的阿奎羅和斯特林。藍軍的防守雖然比不上曼城和利物浦，但12輪只丟8球，也優於上賽季12輪失10球。切爾西本季未嘗敗績，也勝過上賽季同期的8勝1和3敗。藍軍同樣多線作戰，聯賽盃也進8強，歐洲聯賽更提前兩輪晉級淘汰賽，好消息是目前未受傷病困擾，加上夏天引進的門將凱帕和中場若日尼奧，租借科瓦契奇，並回收外借的洛夫圖斯-切克，各個位置都有足夠的替補人選並形成良性競爭，絕對是曼城和利物浦爭冠路上最需要提防的敵人。

雙方近3季交手7場，切爾西3勝2和2敗稍佔上風，但在英超的對戰剛好是各2勝2和，16-17賽季雙方各自在主場取勝、上賽季則先後在客場稱雄。藍軍本季的表現較熱刺穩定，而且客場發揮比主場更佳（溫布利對熱刺來說也不算真正的主場），又沒有傷病問題。兩隊近7次交鋒有5場開出（2.5球）大分，故推薦客勝和大分給大家參考。

(中時電子報)