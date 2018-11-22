德法6代戰機展示機 明年動工

德法攜手研發6代機，以有人駕駛戰鬥機結合無人僚機群，為未來空戰系統的一部分。(來源：Airbus)

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中時電子報

德法攜手研發的第6代機有新進度！根據《詹氏防務週刊》網站IHS Jane's 360報導，德法雙方20日表示，兩國已同意將於明年啟動第6代戰機展示機設計與研發。

這項宣布公布於法國國防部長弗羅倫斯．帕麗（Florence Parly）的推特上。有了戰機模型設計，以及動力裝置展示機的研發承諾，確定德法共同研發第6代戰機計畫正穩定進行中。

德法攜手研發6代機

弗羅倫斯．帕麗20日在推特上表示，「今年6月，法國與德國同意共同研發未來戰鬥機。今日雙方協議開始研究戰機結構與設計，並預計於明年中期研發展示機，是決定性的一步。」

根據德法雙方協議，德法共同研發的6代戰機為有人駕駛戰鬥機，並研發與無人僚機群結合為次世代武器系統(NGWS)。NGWS將會是未來空戰系統的一部分，其中包含中高空長程遠距遠端駕駛航空系統、低可見度無人戰鬥機、未來巡航飛彈，以及未來戰場上運行的航空平台。

該計畫通過後，法國與達梭航太(Dassault)主導6代戰機的成分零件，德國與空中巴士(Airbus)則負責未來空戰系統。根據報導，法國賽峰集團(Safran)準備與德國MTU航空發動機公司合資研發戰機動力裝置。

這款戰機完成後，將取代德國空軍現役的「颱風」(Eurofighter Typhoon)以及法國空軍的「飆風」(Dassault Rafale)戰機。

(中時電子報)

文章來源：France and Germany agree next-gen fighter design studies

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