抓到了！鄉長500、村長1000 彰化再查獲現金買票大隊

彰化縣埔鹽鄉鄉長寶座，有多達七人角逐，選情既膠著又混沌，近日傳出有村長以每票500元現金，為特定鄉長候選人買票。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
謝瓊雲

抓到了，鄉長1票500，村長對決1票1000！選戰倒數計時、投票日逼近，催出現金買票大隊！彰化檢警查獲芬園鄉、埔鹽鄉兩名村長候選人現金賄選，連同樁腳等3人訊後，遭檢察官諭令各依2萬至10萬元交保候傳。

彰化縣鄉鎮長選舉中選情最激烈的埔鹽鄉，多達7人角逐鄉長寶座，選情既緊繃又混沌，檢警日前掌握情資，發現某村施姓村長找來施姓鄰長與吳姓樁腳，3人共謀以每票500元，為某鄉長候選人買票。

三人對現金買票相關分工與款項皆已分配完成，進入預備階段、隨時準備出手；檢警調21日見時機成熟，由由主任檢察官陳信郎、檢察官吳宗達、黃建銘、李莉玲、邱呂凱指揮彰化縣警察局溪湖分局、刑大偵三隊、中打和彰化縣調查站執行搜索及傳喚，訊後施姓鄰長釋回，施姓村長、吳姓樁腳則各以10萬元、5萬元交保。

另外，芬園鄉大竹村村長選舉僅兩人對擂，現任許姓村長為求順利連任，涉嫌以每票1000元行賄選民，檢警帶回相關人員訊問，初步已有數名選民承認，69歲許姓村長最後以2萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，本署連日接獲多起某鄉長、村長候選人賄選情資，指派檢察官吳宗達偵辦埔鹽鄉施姓村長為某鄉長候選人賄選案、檢察官劉欣雅偵辦芬園鄉某村長候選人賄選案。

(中時 )

涉嫌教唆砍傷前籃球國手簡嘉宏 2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。