抓到了！鄉長500、村長1000 彰化再查獲現金買票大隊

2018年11月22日 15:02 中時 謝瓊雲

抓到了，鄉長1票500，村長對決1票1000！選戰倒數計時、投票日逼近，催出現金買票大隊！彰化檢警查獲芬園鄉、埔鹽鄉兩名村長候選人現金賄選，連同樁腳等3人訊後，遭檢察官諭令各依2萬至10萬元交保候傳。

彰化縣鄉鎮長選舉中選情最激烈的埔鹽鄉，多達7人角逐鄉長寶座，選情既緊繃又混沌，檢警日前掌握情資，發現某村施姓村長找來施姓鄰長與吳姓樁腳，3人共謀以每票500元，為某鄉長候選人買票。

三人對現金買票相關分工與款項皆已分配完成，進入預備階段、隨時準備出手；檢警調21日見時機成熟，由由主任檢察官陳信郎、檢察官吳宗達、黃建銘、李莉玲、邱呂凱指揮彰化縣警察局溪湖分局、刑大偵三隊、中打和彰化縣調查站執行搜索及傳喚，訊後施姓鄰長釋回，施姓村長、吳姓樁腳則各以10萬元、5萬元交保。

另外，芬園鄉大竹村村長選舉僅兩人對擂，現任許姓村長為求順利連任，涉嫌以每票1000元行賄選民，檢警帶回相關人員訊問，初步已有數名選民承認，69歲許姓村長最後以2萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，本署連日接獲多起某鄉長、村長候選人賄選情資，指派檢察官吳宗達偵辦埔鹽鄉施姓村長為某鄉長候選人賄選案、檢察官劉欣雅偵辦芬園鄉某村長候選人賄選案。

(中時 )