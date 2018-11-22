劉寶傑「被消失」 網喊：寶傑合體立綱「關鍵龍捲風」！

2018年11月22日 14:57 中時電子報 張達智

關鍵時刻人民的聲音-寶傑紀念版

政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑，日前傳出因節目大談「韓流」，而遭電視台高層施壓，「被請假」一週。據悉他已確定不和電視台續約，明年1月約滿就走人。有寶迷剪輯了節目精彩片段，作成「寶傑紀念專輯」，網友看了這段影片高喊：「讓寶傑到龍捲風跟立綱創造巔峰」、「關鍵龍捲風」！

「宅神」朱學恒今在臉書分享一段網友剪輯的「劉寶傑紀念專輯」影片，該影片剪輯了眾多談高雄選情的片段，有菜價崩盤的小農、被罰到傾家蕩產的漁民、頻臨破產的百貨旅遊業者，也有前蔡英文、陳菊麥克風手強強滾大哥，以及長期挺綠卻轉挺韓國瑜的無黨籍高雄市議員參選人陳清茂的談話畫面。

剪輯這段影片的網友表示「自從上次寶傑被寶傑之後，我才知道他合約明年一月就到期了，所以他根本是用待退老兵的心態為台灣的言論自由豁出去拼了，所以為了紀念寶傑最後的帥氣演出，我朋友負責挑片段，我負責湊在一起。請各位多多指教。」

這段影片也引發熱烈迴響，網友紛紛留言「喵的咧，看得熱淚盈眶心酸酸！」、「這個詠嘆背景音樂配得真好」、「人民的怒吼 看到落淚了」、「民心思變！全面翻轉～」、「可不可以讓寶傑跟到龍捲風跟立綱兩個人創造巔峰啊！！！！！！」、「關鍵龍卷（捲）風」。

(中時電子報)