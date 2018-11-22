ITF台北國際旅展明開鑼 預膄票今截止

2018年11月22日 15:03 工商 姚舜

歷史最悠久、規模最龐大、年底最不容錯過的觀光旅遊盛會-2018ITF台北國際旅展即將於明（11/23）天起至11/26在日台北南港展覽館盛大登場。主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年首度推出的滿額福袋禮，將天天送出3張機票！還有豐富的五星級飯店住宿券、Dyson吹風機、吸塵器等大獎，大獎中獎機率高，眾多好禮要搶要快！ITF展前預售票只販售到今天，有興趣想前往的民眾不妨把握最後機會購買只要180元的九折預售票(原價200元)。

旅展嘉年華 最新趨勢和旅遊好康一應俱全

今年ITF首度開放6歲以下小朋友入場，推出親子體驗區，邀請胖卡美食專車及露營車進駐展場，大會休息區提供按摩體驗及街頭藝人互動表演，每日下午還有嘉年華大遊行，讓大人小孩一起到旅展同樂！ITF今年更推出捐血、捐發票送門票活動，力邀民眾一起熱心做公益！除了搶購參展單位推出的優惠產品之外，台灣觀光協會更規劃了旅遊產品說明會、論壇及攝影講座，讓參觀民眾掌握最新旅遊趨勢及產品。

旅展期間除了精采表演與各家參展攤位的熱情參與，國內外的觀光局與航空公司均卯足全力，在旅展期間推出豐富多元的優惠旅遊商品，更有眾多星級飯店推出最強一波的餐券、住宿券及下午茶促銷等，其中五星飯店住宿券最低下殺1.8折，台中金典酒店更祭出現省6萬元的總統套房住房優惠；各家飯店餐券最低也下探3.7折，買票進場觀展除了可以搶購超值好康優惠，更有北美不限航點來回機票、極光之旅等大獎免費抽，眾多精彩演出看不完！

本屆旅展，星悅航空與汶萊航空都是首度參展 ，而旅展時購買加航機票再抽夢幻大獎。甫於10月底開航、擁有日本精品航空美名的星悅航空與將於今年12月初正式復飛的汶萊航空，都是首度參加2018ITF台北國際旅展的航空公司，期望能透過旅展打響知名度，未來也將為台灣的旅客提供更多細膩與優質的服務！不僅如此，為迎接全亞洲最大的年度盛事─2018 ITF國際旅展，ANA全日空也於旅展期間安排精采的舞台活動與有獎徵答，讓逛展民眾可以跟著空姐一起玩轉轉樂，並有機會獲得ANA經典護照套或ANA 手機鏡頭組，與ANA旅展攤位現場購票再加碼贈ANA飛機抱枕毛毯組！

加拿大航空在2018ITF台北國際旅展期間也特別推出台北-溫哥華來回經濟艙最低13,175元起的超值優惠票價，旅展現場，凡民眾於指定區域拍照打卡上傳FB或LINE、並進行分享，即可有機會抽中北美不限航點來回機票、黃刀鎮五天四夜雙人極光之旅、卡加利四天三夜雙人冬季落磯山溫泉賞雪之旅等夢幻大獎！

深受時下年輕人喜愛的廉航品牌─酷航，為歡慶今年新增的德國柏林航點，也特別將攤位設計成歐系潮流電音派對現場，凡於電音派對時間參與舞台活動，就有機會獲得歐洲來回免費機票與千元優惠券！越南航空旅展期間也將與指定時間在攤位舉辦互動遊戲，將抽出越南航空台灣-越南國內線全航點免費來回機票、2,000元捷星太平洋機票折價券等多項大獎！

雄獅旅遊為2018ITF台北國際旅展規劃了一系列超值好康行程，寒假春節預購短程線最高現省1萬5、長程線再省8千，此外，2019年賞櫻郵輪系列行程更祭出指定艙房買一送一的超狂促銷價；可樂旅遊推出指定產品早鳥優惠最高折3千，每年的重頭戲─「票券買１送１」限時限量優惠也持續加碼，包含日本環球影城、阿倍野展望台、香港夫人蠟像館、珠海長隆海洋王國等票券，都將於旅展期間指定日期的上午10點準時開賣；東南旅遊推出寒假春節指定行程小孩半價、多款萬元有找的商品，還有人氣票券買一送一等超值優惠；五福旅遊推出預購寒假春節，日本最高第二人減1萬、歐洲早鳥每日扣50元，最高現省1萬2的好康；ezfly易飛網也配合2018ITF台北國際旅展推出「歲末折扣季」活動，主打多人出遊、揪團合購最高現省2萬4；百威旅遊則主打郵輪早鳥優惠最高省一萬，旅展現場下單更可再玩幸運扭蛋，免費抽馬爾地夫豪華飯店住宿！

此外，五福旅遊獨家取得超人天團『五月天』─2019年LIFE TOUR「人生無限公司」無限放大版演唱會的指定套票銷售代理，並為此次演唱會的唯一贊助廠商，為了讓台灣的民眾能夠力挺台灣天團，五福旅遊也特別保留限量套票，將於2018ITF台北國際旅展現場進行販售，更加碼推出限時限量的好康搶購，五迷們千萬不能錯過！

想要選購最便宜的餐券跟住宿券，就一定不能錯過2018ITF台北國際旅展！各家星級飯店推出最強一波的餐券、住宿券及下午茶促銷等，五星飯店住宿券最低下殺1.7折、餐券最低下探37折，台北六福萬怡酒店悠遊住房專案喊出8888元旅展優惠價(1.7折)，台中金典酒店更是祭出只要1萬2千元即可入住總統套房的瘋狂好康！

此外今年各家業者也推出多款適合精打細算小資族購入的超值餐券，如：11/24限量搶購的海霸王集團打狗霸犇鱻宴雙人券，原價1196元，旅展5折優惠價最低599元；誠品行旅In Between美國肋眼牛排/葛瑪蘭帶骨豬排午晚餐券，限時特惠52折，旅展價980元；神旺大飯店潮品集羊肚菌龍蝦鮑魚套餐券，旅展優惠53折，只要980元；晶華酒店azie美國頂級牛排饕饗優惠券，旅展好康55折，限時特惠999元；台北福華大飯店饗樂聯合餐券，超值55折，旅展價899元！

2018ITF台北國際旅展即將於11月23日至26日於台北南港展覽館盛大舉行，即日起至展前只要到四大超商(ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK.go)及udn售票系統購買預售票，就能享有新台幣180元特惠價格(原價200元)。

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