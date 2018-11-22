《時來運轉》運彩報報 - 新兵未開張 澳職改走小？

2018年11月22日 15:02 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018-19球季澳洲職棒上週展開，兩支新球隊並沒有得到太多禮遇，雙雙以4場敗績遭到老學長們橫掃且首週賽事呈現的攻擊火力也與以往大相逕庭，高達3/4的場次開出得分總和低於9分的內容，值得喜愛投注的彩迷關注！

吉隆韓國在對戰雪梨藍襪4連戰中，共只攻下4分，平均每場僅得1分的慘況當然無法贏球，除了本身團隊打擊率烏鴉鴉只贏坎培拉騎兵排名聯盟倒數第2，雪梨藍襪投手群首週低達0.75的自責分率當然更是關鍵。奧克蘭鱷蜥的狀況則稍有差異：打擊發揮還算在中段班水準，但慘烈的7.71團隊投手自責分率，讓他們4戰合計攻下的13分當然不夠花…對手伯斯熱火是燙到不行的32分無情轟炸，使得這個組合一樣是橫掃收場。

本季首週8隊當中，僅有3隊團隊打擊率高於0.270，長程火力最凶猛的當屬伯斯熱火與布里斯本強盜，不但各敲出7發紅不讓，兩隊更合力敲出17支二壘以上長打。搭配檢視投手數據，雪梨藍襪、墨爾本王牌、布里斯本強盜、伯斯熱火首週團隊自責分率低於3.50，另4隊則呈現完全爆炸的狀態使得開幕週的4個對戰組合中，僅有阿德雷德鯊魚(對戰布里斯本強盜)拿到客隊唯一1勝，另外3個組合全為主隊橫掃(墨爾本王牌亦將坎培拉騎兵清盤)。

而由於各隊投打表現頗為極端，16場賽事中出現兩場遭到完封的比賽，另有6場單隊只得1分的賽事內容，和過往印象中澳職總是演出瘋狂打擊戰的結果迥異！推估原因應該與尚未熟悉新球隊陌生投手，且一般職棒開季打者手感需要慢慢增溫有關。

從開幕週的對戰內容看，本季澳職11月份尚有兩週賽程，短期內強弱分明態勢恐難改變。因此，第二週的強盜對鱷蜥、熱火對吉隆、騎兵對藍襪、王牌對鯊魚4個組合，依舊可能呈現強凌弱的局面，看好強盜、熱火、藍襪、王牌持續走強，推薦大膽續押這些球隊「讓分」獲勝甚至是「勝分差7+」選項。大小則鎖定「熱火對吉隆」與「騎兵對藍襪」兩個組合來投注「小」分！

(中時電子報)