女大生留體液當證據 爆劉強東涉案前要助理「別煩我」

2018年11月22日 15:00 中時電子報 蔡曉婷

外媒報導案情細節。（圖／翻攝自《路透社》）

陸媒報導路透社披露劉強東案案情。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

京東集團CEO劉強東8月底在美捲入一起涉嫌性侵明尼蘇達女大生事件，近日外媒披露更多細節，指劉強東當晚在車上本被私人助理試圖阻止對女大生毛手毛腳，劉強東卻警告助理：「別煩我」，而女大生保留了沾有劉強東精液的床單作為證據，對此，劉強東方面暫無回應。'

據《路透社》報導，當晚凌晨3時，警方接獲女大生友人報案後便趕到公寓，第一時間調查後表示無犯罪行為發生，約24小時後，警方再度傳喚女大生，她明確指控遭劉強東性侵，劉隨即被捕，17小時後獲釋回到大陸。

女大生律師弗羅林表示，女大生接受筆錄時說一名名為Alice Zhang的劉強東助理當晚也和她與劉強東上了同一輛車，Alice Zhang本要求劉和女大生分開坐，劉強東卻不滿說：「別煩我」，坐副駕駛座的Alice Zhang打開了收音機，又將車內後照鏡收了起來，路透社對此致電給Alice Zhang詢問，對方否認身分，隨即掛斷電話。

報導指出，女大生一直試圖阻止劉強東的行為，說：「不要這樣，你有老婆、孩子」，但對方不聽，還試圖將女大生拉近淋浴間，然後來還是沒阻止劉強東，最後受害女子留下有劉強東精液的床單為證據，而劉強東地辯護律師Jill Brisbois回應，等到更多證據曝光，會證明劉強東無罪，「我們對路透社刊出未經證實的報導非常失望」。

(中時電子報)