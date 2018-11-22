你拍了嗎？台中花博熱門打卡點好玩又好拍

2018年11月22日 15:02 中時 盧金足

2018台中花博絕美打卡夯㸃，好玩又好拍，網友熱。（圖／台中市府提供）

2018台中花博絕美打卡夯㸃，好玩又好拍，網友熱。（圖／台中市府提供）

水啦！台中花博11月3日開幕後，累計入園人數突破100萬人，白天賞花、享受陽光與花香外，夜間藝術光景也深獲好評，尤其后里森林園區「聆聽花開的聲音」、「台中精機奇幻森林樂園」、后里馬場園區「花舞館」、外埔園區「智農館」、豐原葫蘆墩公園「大地的調色盤」等都相當受歡迎，許多民眾拍照後紛紛在社群軟體分享留言，引發不少網友共鳴，成為花博熱門景點。

市府表示，后里森林園區「聆聽花開的聲音」是直徑15公尺的大型機械花球，由697朵火紅色小花組成，每30分鐘進行音樂、燈光、機械花開表演，遊客也可靠近拍手、喊叫與機械花互動，趣味性十足，晚上還有夜間限定加長版聲光機秀，別有一番風采，成為民眾拍照打卡熱點。

民眾打卡拍照後在社群軟體分享留言「很酷的概念，現場實地感受，感覺真的可以聆聽到花開的聲音！」；也有民眾留言說「聆聽花開的聲音很奇特的構想，卻也是一種特色」，最重要是「白天晚上都好看」。

后里森林園區的「台中精機奇幻森林樂園」中，打造5.2公尺、會開智慧機械花的精機意象樹，有66朵機械花隨音樂及絢麗燈光緩緩綻放，運用人體感應器與觀者互動；樂園中的「奇幻花園」建構投影互動專區，民眾可追逐投射在地板上的能量球，同時牆面上五彩繽紛的花園裡將隨著能量的累積綻放出無數耀眼的花朵，是相當適合親子同樂的打卡點。

有民眾打卡留言說「台中精機奇幻森林樂園，晚上燈光超夢幻，白天又是不一樣風景，在過關遊戲中瞭解工具機、人工智慧超值得來」；也有民眾留言表示夜晚的台中精機奇幻森林樂園很美；許多民眾更貼出與孩子到台中精機奇幻森林樂園的照片，大讚「超好玩」。

此外，后里馬場園區的「花舞館」，以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙地區分為大小兩個圓形展覽空間，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

外埔園區「智農館」則以「基因生萬物，寶島即方舟」為主題，展示各式農園藝栽培技術、台灣尖端農業科技等內容，邀請「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，展示超過1千種珍稀植物，並打造「植物方舟」，讓遊客在賞花之際，也能學習各種農業專業知識。民眾拍照打卡留言「值得一遊」、「讚」，廣受好評。

豐原葫蘆墩公園「大地的調色盤」邀請藝術家創作地景藝術，其中最受孩子們歡迎的「豐蕊織間」，以多片編織網床為花瓣，打造富飽和色彩的盛開花朵，應用風動球裝置設計花蕊，形成一處可隨意攀爬、穿梭、躺臥的空間，成為孩子大地遊樂園。

民眾拍下美照打卡說「花朵的美麗帶給人們笑容，精緻的造景多彩多姿」、「真漂亮」，不少民眾更分享孩子在這裡玩得不亦樂乎的照片，吸引許多人按讚。

其他打卡點還有包括后里森林園區原生秘境、發現館、友達微美館、永續家園等；后里馬場園區故宮花蝶館、馬術競技場等；外埔園區大愛環保科技人文館、樂農館、攀果花廊、漫步水中等；豐原葫蘆墩公園囍香逢館、竹跡館、楷模創生館等，都是絕美拍照打卡點，不能錯過。

(中時 )