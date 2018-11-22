新竹》謝文進陣營指藍軍棄保早已發酵

新竹市長候選人謝文進總部後援會副總會長蔡錕鈺（右）指藍軍棄保效應早已發酵。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

國民黨新竹市長候選人許明財連續兩天在媒體刊登不實廣告，許總部稱是支持者刊登，事前不知情。謝文進陣營22日呼籲許明財不要再犧牲國民黨，犧牲自己的格調，去護航民進黨林智堅，張調藍營棄保效應早已發酵。

謝總部後援會副總會長蔡錕鈺表示，謝文進宣布參選以來，國民黨林政則副主席考量國民黨未來大局，早就看出只有謝文進能夠打敗民進黨，經常出席謝文進的競選活動，也與謝文進一起拍攝競選宣傳影片。

蔡錕鈺並說，國民黨新竹縣的議長張鎮榮、縣長候選人楊文科也都出席參與謝文進的活動，表達力挺之意，在國民黨高層立場與基層的態度，其實大家心裡都有數。

蔡錕鈺指謝文進不僅獲得國民黨高層及基層的大力支持，同時競選訴求超越藍綠、包容與愛，因此民進黨黨公職例如鄭正宗議員也是公開力挺謝文進。

民進黨前市長蔡仁堅更製作CF影片檢驗林智堅的「飾政」，點出在林智堅執政之下的新竹問題，讓市民看到林智堅的偽善。從此可看出不管藍綠不分黨派，都有情有義勇敢站出來，力挺會做事，唯一能夠擊敗民進黨林智堅的謝文進。

蔡錕鈺表示，23日選前之夜，謝文進總部一定有信心會讓市民看到勝選的氣勢，請大家擦亮眼睛拭目以待，共同來支持唯一可以擊敗民進黨的謝文進。

(中時 )

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