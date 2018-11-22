基隆》林右昌、謝立功打陸戰 選舉拚過10萬票

2018年11月22日 15:29 中時 李怡萱

根據基隆市選委會統計，基隆市今年市長選舉人數為30萬9428人，若以2014年市長選舉63.92%投票率推算，今年投票數約有19萬7786票。雙方陣營評估，若投票率相差不多，今年約10萬票可跨過當選門檻。

林右昌下午陪同民進黨市議員候選人游祥耀、鄭文婷掃街拜票，車隊出發前林右昌受訪表示，今年市長選舉預估9萬8000多票可以過半，但自己不會預估拿下多少票數，基隆這幾年改變非常多，如果大家認同基隆的進步，也請大家出來投票，為基隆、為自己投一票。

林右昌說，明天晚間6時會舉辦市區大遊行，希望大家一起出來遊行，就像上次選舉一樣越走人越多，就連一旁觀看的民眾也加入遊行隊伍，這也代表基隆人團結及對未來的期待。至於是否有「大咖」會出席，林右昌說，市民就是最大咖。

謝立功表示，明天晚間6時30分開始的造勢大遊行，呼籲所有市民站出來，唯有團結國民黨才能獲得勝利，這場選舉競爭非常激烈，希望所有支持者幫忙拉10票，一定可以突破10萬門檻順利當選。

另外，由於基隆市區狹小，兩軍隊伍繞行市區恐會不期而遇，警方將隔開雙方隊伍，避免發生衝突。謝立功主軸「基隆覺醒，人民覺醒」，將有角色扮演和異國服飾各式各樣的服裝走上街頭；林右昌將號召千人同樂，以歡樂氣氛遊行，主軸是「選對人，會做事，4年改變一座城市」。

(中時 )