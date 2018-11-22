國際農業周買家齊聚港都 展現媒合商機銳實力

2018年11月22日 15:40 中時 柯宗緯

貿有展覽在高雄展覽館舉辦台灣國際農業週活動。（柯宗緯翻攝）

貿有公司主辦「2018國際農業週」昨（21）日在高雄展覽館盛大展開，來自國外買主越南、日本、印尼、泰國、來西亞、中國、印度、新加坡、紐西蘭等9國齊聚高雄，農業周首日參加辦理一對一採洽會之國外買主共95位、國內買主共98位，合計達193位，實際媒合服務108位國內外買主，實際媒合場次187 場，充分展現台灣農業競爭力與媒合平台銳實力。

貿有展覽公司張光球董事長表示，台灣國際農業周是台灣唯一以精緻農業為主題的國際展覽會，本次農、漁業展以「翻轉智慧Turn Smart」為主軸。

他指出，包含農糧署籌組「台灣農業旗艦館」、「智慧環控強固型溫室」、「創新外銷農機」、「精緻台灣果蔬品牌」及「台灣外銷花卉精品」、「冷鏈物流解決方案」，「友善環境永續農業」從農業技術設備、生鮮蔬果、花卉植物、和冷鏈物流配送設備服務一次到位，提供各參展商最先進的技術給全球的參觀買主，充分展現台灣農業技術優勢及國際競爭力商業平台，加上累計去年會展成果豐碩能量，今年成績將精彩可期。

主辦單位指出，今年展出亮點商機著重於「智慧農業整合」：如旺田、田間職人、鍠麟、吉成、花王、國興等廠商展示強固型環控溫室系統，「多功能小型農機」如元凱、東林可有效解決人力短缺為農民的好幫手，「精緻蔬果花卉種苗研發」如：永宏蘭業、台大蘭業、興大產學聯盟、皇基等廠商，都受到國內買家的青睞。

今（22）日)產業論壇邀請全台四大會計師事務所-勤業眾信主持「消費暨農業科技產業論壇 -展望食農產業新視野」分享台灣農業如何建立品牌 ，行銷國際，提供多元解決方案。明日為展覽最後一天(至下午5時)，採開放式入場。

(中時 )