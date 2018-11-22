新竹》黃金36小時林智堅啟動陸戰模式地毯式車掃

2018年11月22日 15:31 中時 陳育賢

選戰進入倒數36小時，新竹市長候選人林智堅（左）22日啟動「陸戰模式」，在立院總召柯建銘陪同下帶領幸福特攻隊12席候選人，展開全天候車隊地毯式掃街。（陳育賢攝）

選戰進入倒數36小時，新竹市長候選人林智堅（左）22日啟動「陸戰模式」，在立院總召柯建銘陪同下帶領幸福特攻隊12席候選人，展開全天候車隊地毯式掃街。（陳育賢攝）

選戰進入倒數36小時，新竹市長候選人林智堅（左）22日啟動「陸戰模式」，在立院總召柯建銘陪同下帶領幸福特攻隊12席候選人，展開全天候車隊地毯式掃街。（陳育賢攝）

選戰進入倒數36小時，新竹市長候選人林智堅22日啟動「陸戰模式」帶領香山區議員候選人陳雪慧（右）、林盈徹作全天候車隊地毯式掃街。（陳育賢攝）

選戰進入倒數36小時，新竹市長候選人林智堅22日啟動「陸戰模式」，在立院總召柯建銘陪同下帶領幸福特攻隊12席候選人，展開全天候車隊地毯式掃街，深入每個選區的大街小巷，苦戰力拚市長連任及12市議員全壘打。

林智堅今早與柯建銘帶領黨籍市議員候選人展開為期兩天的戰鬥車掃，上午先返回故鄉香山區陪同市議員候選人林盈徹及陳雪慧掃街，下午則到東區北區繼續拚，為李妍慧、賴稟豐、劉康彥3位候選人拉抬聲勢，並啟動陸軍地毯式作戰，雖然體力負荷相當大，但距投票只剩倒數36小時的拜票時間，一刻也不能鬆懈，林智堅盼將12席幸福特攻隊全數送進議會。

而車隊掃街中途，候選人們僅用短短空檔吃「戰鬥餐」補充體力，有時是廟口吃大鍋炒米粉，或是鑽巷弄小吃快速嗑1碗麵簡單果腹，短短休息後，立刻又返回車隊繼續掃街，努力拚搏黃金倒數36小時，加緊催票腳步。

林智堅表示，車隊掃街是最直接跟市民第1線接觸的方式，因此把握關鍵的最後兩天啟動陸戰模式，他呼籲大家11月24日為了下1代站出來投票，懇請大家集中選票，支持林智堅，議員則支持12位幸福特攻隊候選人，有他們的加入，幸福城市的推動可以更加順暢。

林智堅也向市民喊話，首投族上次還沒有機會投票支持他，但這次不能沒有首投族，另外上次支持他的民眾，這次一定也要站出來投票，用選票一起決定這個城市的未來。

他也說，過去他在教育工作與親子藝文活動投注許多心力，相信大家都有感受到，期盼給下1代1個更好生活環境，號召大家一起扛起明日新竹，共同迎向更美好的明日新竹。

柯建銘則表示，新竹市民這票投下去，是投新竹市的未來，是投給自己也是為1代守護住幸福，剩下兩天市民就要決定新竹市的未來，呼籲新竹市民站出來，用行動來支持林智堅與幸福特攻隊。

今天是感恩節，感謝新竹市民4年前以及這次選戰對林智堅與幸福特攻隊的支持，過去因有市民的支持改變了新竹市，林智堅是他最親密的戰友，他是用生命在當市長，他也是有史以來建設最多的市長，未來4年他絕對會用他最成熟、最有魄力執行力的歲月，來繼續貢獻新竹市。

(中時 )