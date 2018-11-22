「好想贏韓國」徐展元閃婚！另一半是同在主播台的她

2018年11月22日 15:29 中時電子報 蔡曉婷

徐展元、谷懷萱是大學同學。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

徐展元、谷懷萱相識28年。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

體育主播徐展元2013年在經典賽含淚以一句「真的好想贏韓國」爆紅，今(22日)稍早他在臉書宣布與大學同學、年代主播谷懷萱登記結婚，兩人28年前初識，3年前開始交往，今選在感恩節登記結婚，引來網友留言祝福。

徐展元稍早分享和谷懷萱合影，說兩人當年上文化大學新生訓練第一天就坐在附近，「她是我上大學第一個認識的女孩」，2014年徐展元與前妻離婚，過了一年半單身生活，「孤單寂寞覺得冷，陪伴我的只有棒球」，隔年他和谷懷萱告白，兩人便開始相戀，穩定交往至今。

徐展元說，大學同學對他們說：「雖然繞了一大圈，該在一起的人，終究會在一起」，兩人挑在11月22日結婚，不但是感恩節，更有天使數字、日語諧音是模範夫妻、農民曆上宜嫁娶的好兆頭。

而谷懷萱也發文透露，今年中秋節徐展元突然問她：「懷萱，妳要跟我結婚嗎？」當時她貼著面膜笑著回：「好哇」，從沒想過會在敷面膜時被求婚，「短短兩分鐘兩人平凡而幸福決定終身大事」，交往3年多來她從不善廚藝的谷主播變成「自作自受的谷煮播」，連谷媽媽都忍不住開口催婚，如今正式登記，夫妻倆感謝各方祝福，祈願世界萬事如意圓滿。

【徐展元臉書發文】

我是展元，今天11/22，我跟大學同學谷懷萱主播

手牽手去戶政事務所，登記結婚，成為夫妻囉！

我們在28年前相識，在3年前彼此都單身時相戀

在對的時候，遇見對的人，多麼美妙又甜蜜的緣份

我們共同想望著”執子之手，與子偕老”，相守終身

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大學新生訓練第一天在大禮堂，懷萱坐在我旁邊，

我們都18歲，她是我上大學第一個認識的女孩。

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後來我們一群人成為一起在學校餐廳吃午餐的死黨

我總是向她借她寫得很工整的筆記去影印，嘻嘻~

但這也只有在大一時，之後我們就各自向人生分飛

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2014年初，我跟前妻離婚，個性不合，和平分手。

我過了1年半單身生活，一個人吃飯，一個人睡覺

一個人住，孤單寂寞覺得冷，陪伴我的只有棒球。

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2015年8月，距離我跟懷萱說第一句話之後，

經過了25年，我向她告白，她接受，我們相戀了。

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大學時就很看好我們會成為一對戀人的同學說：

雖然繞了一大圈，該在一起的人，終究會在一起。

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現在的懷萱與展元，感到非常幸福、美滿、知足，

將喜悅跟各位好朋友分享，也請大家給我們祝福。

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為什麼選在11/22去登記結婚，以下是懷萱說的：

若是節日狂，11月第四個星期四是美國感恩節。

若是神秘數字狂，1122是天使數字，1+1+2+2=6，

國字一一二二相加也是6劃。

若是法律狂，民法第1122條：稱家者，

謂以永久共同生活為目的而同居之親屬團體。

若是日本狂，1122(いい夫婦)日語諧音是模範夫妻

若是傳統狂，1122農曆10/15花好月圓，宜嫁娶

【谷懷萱臉書發文】

2018年11月22日氣溫22度陰短暫雨，是個奇特日子。

若是節日狂，十一月第四個星期四是美國感恩節。

若是神秘數字狂，1122是天使數字，1+1+2+2=6，國字一一二二相加也6劃。

若是法律狂，民法第1122條稱家者，謂以永久共同生活為目的而同居之親屬團體。

若是日本狂，1122（いい夫婦），日語諧音是模範夫妻的意思。

若是傳統狂，1122農曆十月十五花好月圓，宜嫁娶。

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地球上有兩個人則是喜歡1122這天好記難忘，徐展元和谷懷萱騎乘他養了20多年黑馬機車到戶政事務所登記結婚成為夫婦，就此窩居40多年小公寓相濡以沫，誓不相忘於江湖。

不需婚紗，不需婚紗照，不需婚禮，不需宴客，不需繁文縟節，不需過多形式，甚至不需婚戒，以天為證、以愛為戒，彼此心中纏繞千千結，結髮一輩子，在兩人世界執子之手，與子偕老……

二人相遇於大學第一天第一人，徐同學率先第一句話「妳知道老莊嗎？」讓谷同學在心中翻了無數次白眼，就此再無任何電光火石情感交集，一路走來始終是徐同學和谷同學。

直到2015年5月隕石曳空，可能有誰乘願而來，徐同學突然大膽提議兩人要不要在一起，當時彼此認識25年，是從小到大既熟悉又陌生的人，看著小腹難消的鮪魚肚，青春遠離此刻還有衝動的勇氣嗎？

徐同學則說了一句名言「妳老了，我也老了，就讓我們繼續一起老吧！」這話感人動聽又真誠，經過三個月長考，谷同學決定勇敢面對全新挑戰，相信任何誰活到人生中場就會明白這是一個極為勵志相當冒險的故事。

交往3年3個月又17天彼此相知相惜，本來不善廚藝的谷主播也變成「自作自受的谷煮播」，開始端出一道道佳餚美食，就此眾人相信只要有心，人人都是食神。萬事嚴選的谷媽媽驚訝改變如此之大忍不住首開金口問道，感情這麼好為何不結婚，至此二人情投意合，因緣俱足，只差沒有求婚。

於是中秋月夜展元突然問了句「懷萱，妳要跟我結婚嗎？」這句話沒有「嫁」沒有「娶」，兩個人公平自由在一起誰也不屈折誰，滿臉正貼面膜的懷萱笑了笑回說「好哇！」心想多年沒有貼面膜竟會遭遇求婚，果然是幸運面膜，而這男子果然也不是以貌取人，接著二人開心相擁，求婚男子拍拍女子的肩，給了一抹開心笑容便回到辦公桌繼續嘻嘻查著棒球資料，女子也繼續嘻嘻寫著小說，短短兩分鐘兩人平凡而幸福決定終身大事。

雖說1122我們跨出人生一大步，也不過是生命約莫3萬個日子中的一小步，登記後立即投入工作，待忙完手邊一切再告訴大家屬於我們的愛情故事。謝謝眾人祝福，我們收到了，也將這美好幸福分享每個人，祈願世界1122萬事如意、和平圓滿。

(中時電子報)