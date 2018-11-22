體壇》28年前就相識 徐展元、谷懷萱公證結婚

2018年11月22日 15:32 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

知名體育主播徐展元今天（22日）在個人粉絲團公佈與女主播谷懷萱結婚的喜訊，粉絲團貼文滿溢濃濃甜蜜，「在對的時候，遇見對的人，多麼美妙又甜蜜的緣份，我們共同想望著”執子之手，與子偕老”，相守終身。」

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徐展元與谷懷萱員是大學同學，徐展元粉絲團透露，大學時就有同學好他倆在一起，兩人繞了一大圈，如今終於走在一起，不少粉絲都在貼文獻上祝福，祝賀兩位媒體人結為連理。

以下為許展元粉絲團貼文全文：

我是展元，今天11/22，我跟大學同學谷懷萱主播

手牽手去戶政事務所，登記結婚，成為夫妻囉！

我們在28年前相識，在3年前彼此都單身時相戀

在對的時候，遇見對的人，多麼美妙又甜蜜的緣份

我們共同想望著”執子之手，與子偕老”，相守終身

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大學新生訓練第一天在大禮堂，懷萱坐在我旁邊，

我們都18歲，她是我上大學第一個認識的女孩。

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後來我們一群人成為一起在學校餐廳吃午餐的死黨

我總是向她借她寫得很工整的筆記去影印，嘻嘻~

但這也只有在大一時，之後我們就各自向人生分飛

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2014年初，我跟前妻離婚，個性不合，和平分手。

我過了1年半單身生活，一個人吃飯，一個人睡覺

一個人住，孤單寂寞覺得冷，陪伴我的只有棒球。

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2015年8月，距離我跟懷萱說第一句話之後，

經過了25年，我向她告白，她接受，我們相戀了。

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大學時就很看好我們會成為一對戀人的同學說：

雖然繞了一大圈，該在一起的人，終究會在一起。

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現在的懷萱與展元，感到非常幸福、美滿、知足，

將喜悅跟各位好朋友分享，也請大家給我們祝福。

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為什麼選在11/22去登記結婚，以下是懷萱說的：

若是節日狂，11月第四個星期四是美國感恩節。

若是神秘數字狂，1122是天使數字，1+1+2+2=6，

國字一一二二相加也是6劃。

若是法律狂，民法第1122條：稱家者，

謂以永久共同生活為目的而同居之親屬團體。

若是日本狂，1122(いい夫婦)日語諧音是模範夫妻

(中時電子報)