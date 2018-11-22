「到底要不要給孩子完美人生」，節目舉辦辯論引起激烈討論

國民黨青年部 提供

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中時電子報
綜合報導

選前1日議員候選人廖先翔、劉美芳、江怡臻、曹嘉豪，以及行銷公司總監Stanley與賈斯定來到現場，透過現場分組辯論為觀眾朋友描繪出來賓們對於傳承與構建下一代生活的態度與思想框架，本集透過一個超現實的想像題目，「如果今天你的孩子出生的那一刻，你有一個機會可以讓孩子擁有一個完美的人生，你會不會選擇？」

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然而什麼是完美的人生？身為父母有沒有權利為孩子決定他的人生呢？即使這個人生是完美的。看似簡單的問題，現場卻激起不一樣的論述。而主持人戴淞宇表示，「辯論的好處是因為容易激起思考，把兩派人馬推到正反兩個極端的反方上面，他並不是要在裡面分出對與錯，而是去找出自己立場的優缺點來說服觀眾，其實也是一位民意代表需要具備的能力。

現場正反方展開激烈的攻防戰，正方堅持身為一個父母就是要盡力的給予孩子最棒的一切，如果有這個機會，為什麼不選？而反方則是站在，完美這兩個字的定義會抹煞孩子成長及體驗人生風浪與挫折的空間。然而光是「完美」這兩個字的定義，現場就爭執許久；畢竟這個完美，部不是孩子自己的選擇，然而構建在自己經驗上的完美，真的就能套用到自己的子女身上嗎？盱衡古今中外，借鑑孔子與蘇格拉底，人們對於完美人生的定義，隨著人生歷練的逐漸豐富與個人自我價值的逐漸完善，完美人生終須回歸個體的適性發展。

辯論結束之後主持人表示辯論是為了要回歸到我們要如何給予我們下一代怎麼樣的的生活，因為這是大家最想看到各位民意代表們中心思想的一部分。候選人劉美芳則認為人力資本在勞動市場無法被公平對待，希望下一代可以活在一個有付出就有收穫的社會；而江怡臻則認為下一代希望可以活在一個看得見前進方向又較少不安定且較正向的社會。而呼應到候選人劉美芳，候選人廖先翔則認為希望下一代能活在勞動市場能夠不再剝削而良心企業能夠戰勝黑心企業的社會；而最後候選人曹嘉豪則認為，希望下一代能夠活在一個有多元發展機會的社會，讓年輕人不必再為了求職窄門往特定城市集中。

最後，社會構建一直以來都是各個階層相互博弈的結果，沒有人可以置身事外抑或是主攬大權，透過選擇、透過參與政治、透過關心事務，人人都在發揮關鍵影響力。

(中時電子報)

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