新北資源回收論壇 創造循環價值

環保局今日舉辦資源回收論壇，邀請專家學者、里長和企業三方會談。（譚宇哲翻攝）

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環保局今日舉辦資源回收論壇，邀請專家學者、里長和企業三方會談。（譚宇哲翻攝）

新北市環保局今天上午舉辦「新北資源循環-回收有方法，利用價值高」論壇，邀請經營里資收站有成的里長及擴展智慧回收站的環保業者進行經驗分享，讓與會者透過多元化的回收管道，讓小小資源回收行動，獲得更高價值。

環保局副局長張旭彰表示，因應現代人日常生活產生大量垃圾問題，資源回收就是增加資源垃圾再利用價值，達到永續社會的重要方法，新北市2011年起與里長合作推動「黃金資收站」，鼓勵民眾將家中資源回收物送到資收站換取專用垃圾袋及環保商品，至今已有319里設站，共計回收資收物超過16萬公噸。

近年也有里長成立「自主營運資收站」，將里民交付的資收物自行送交回收商變賣，或是直接與民間回收業者合作，另也有回收業者開發智慧回收機，使回收的方式更多元，今天的論壇，透過專家學者、里長與企業的對談，讓與會者更加了解新北市資源回收的運作與未來方向。

張旭彰認為，守護環境不光是環保局及清潔隊的責任，更需要在這塊土地上的大家一同關注及投入，今天的論壇透過專家學者、里長和企業三方會談來激發出更多資收的想法和創意，也期盼能讓參與者了解更多資源回收的方法及重要性，同時也讓新北市朝向資源循環的永續城市邁進。

(中時 )

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