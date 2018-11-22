名人帶路遊香港！重溫電影場景、逛老街嚐美味西多士

2018年11月22日 15:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新舊古典融合、東西美味一籮筐！香港被稱為「東方好萊塢」，無論是動作片、喜劇片或劇情片，都能看見最真實的香港生活！由香港電影人曾志偉之女曾寶儀，以及已故傳奇飛車手柯受良之子柯有倫兩人聯手主持，重回父親打拼香港那年代，從中環當作起點，帶領觀眾重溫大螢幕中的港片經典場景，同時也不忘享受探索香港美食的樂趣！

《香港新滋味》TLC《香港新滋味》歷史悠久的中上環區POHO也開始注入新生命 這裡能找到小小的傳統雜貨店、書店或畫廊。（TLC旅遊生活頻道 提供）

從小在香港及台灣長大的曾寶儀透過這次拍攝才發現，原來香港還有許多值得一訪的角落，近幾年來歷史悠久的中上環區POHO也開始注入新生命，這裡能找到小小的傳統雜貨店、書店、畫廊甚或是一間茶家，在繁忙的城市中學會放慢步調思緒，注入香港”新滋味”」。而香港的人情味也讓曾寶儀感動不已，「以前回香港就是逛商場，沒有機會與當地的人聊天，但這次走訪大排檔、茶餐廳，還有深水埗的老店、新店，才發現香港人情味依然存在，每個香港人都在用自己的方式、貢獻自己的熱情在愛著香港」。

《香港新滋味》知名港星二代曾寶儀、柯有倫帶路遊香港 在POHO區的文武廟裡向神明求籤。（TLC旅遊生活頻道 提供）

從小跟隨父親腳步、穿梭香港電影片場的柯有倫在中環港式西餐的經典代表餐廳探索、也是兩人的童年回憶 — 太平館餐廳，從老闆手中拿到父親柯受良的親筆簽名，店員甚至還記得曾寶儀爺爺最愛吃的食物，讓他直呼這些巧合真得太瘋狂！無論是瑞士雞翅、燒乳鴿或是巨無霸的「梳乎厘」(舒芙蕾)都是兩人念念不忘的美味代表！於深水埗尋找童年的美味回憶，曾寶儀竟從中發現難忘的味道 —「吃了會上天堂」的西多士，讚嘆：「這真的是我40年吃過最好吃的！」

《香港新滋味》曾寶儀與柯有倫帶路 走進中環最新的文化及藝術地標大館。（TLC旅遊生活頻道 提供）

曾寶儀與柯有倫帶路重新發掘這個「舊城中環」。鑽進一個個高聳獨立大廈間的「巷仔內」，入座在鐵皮屋搭建的大排檔，咬上一口三文治配上道地港奶，這才是正宗「港」味！更不忘重溫經典港片重慶森林中王菲窺探梁朝偉的半山手扶梯，分享兩人的童年回憶，又走進中環最新的文化及藝術地標 — 大館，此為很多香港經典電影取得靈感的來源地。

《香港新滋味》曾寶儀與柯有倫帶路 鑽進一個個高聳獨立大廈間的巷仔內 入座在鐵皮屋搭建的大排檔享受正港味。（TLC旅遊生活頻道 提供）

二人乘著地鐵抵達深水埗，跟著小店老闆朋友參觀復修保存後的唐樓，走進舊北九龍裁判法院（現為「薩凡納藝術設計學院香港分校」）再造訪老店漢發餐廳，一口咬下佈滿奶油與蜂蜜的西多士。最後在大南街中看見藝術駐進，與藝術家聊聊新生命的注入，聽著文化故事、看著風景。於酒吧細味回顧，每一個地方都是一個新起點，希望能組合成為下一個新故事！

(中時電子報)