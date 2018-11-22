搶救平埔族語言 原民會核定11個團體復振

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《原住民身分法》已於今年9月於行政院院會通過，增訂「平埔原住民」為原住民身分別，從法律保障平埔族群取得原住民身分。然而，平埔族群語言已被聯合國教科文組織列為「滅絕」等級，為啟發平埔族群族人對於自身族語保存的意識，並能自發性地規劃及落實各項族語復振措施，原民會透過「平埔族群語言復振計畫」鼓勵各族群依自身特性制定族語復振策略並投入執行工作，也和國小合作開設平埔族語課程，協助平埔族群回復聚落傳統記憶語言。

原民會表示，今年度平埔族群語言復振計畫核定有南投縣、花蓮縣、苗栗縣及台南市等4縣市11個平埔族群團體執行，含噶哈巫族1團體、道卡斯族1團體、巴宰族2團體及西拉雅族7團體等，較去年增加3個團體。除了行之多年的團體已有一定的復振成果外，針對新加入的團體，原民會協同語言學專家學者，就該族群拼音方式、採集語料與教學模式，每2個月辦理1次輔導訪視，持續努力協助平埔族群找回自己的語言。

平埔族群語言復振計畫的執行項目包括師資培訓、教材編輯、生活會話班、教會學習班等，除了培育平埔族語師資，並依據各族群語言文化屬性、居住地區等條件，補助其編輯具閱讀性、知識性、文化性教材，使學習者輕鬆自然地學習族語、熟悉族語書寫符號系統。

另外，為提高族語使用機會與場域，原民會也補助常態性聚會，讓族人於聚會時使用族語相互問候、交談或進行議題討論；在教會裡推動教會兒童主日學族語學習，並增加教會各項活動的族語元素，讓教會成為學習平埔族語的據點。再者，對於任教於各國民中、小學族語教學支援工作人員往返各校授課交通費用提供補助，以及其他具地方特色措施，例如族語家庭、聚落族語廣播、族語親子共學、族語生活營、族語音樂採集等，增進族語使用與傳承機會。

原民會表示，平埔族群因語言流失嚴重，希望明年續透過平埔族群語言復振計畫及相關復振措施，加速腳步搶救平埔族群語言，透過公部門與民間共同協力，努力保存與傳承平埔族群語言。

(中時 )

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