性侵SM風情色照女模 色影師遭起訴

易姓色影師對外拍女模伸淫手遭起訴。（示意圖／達志影像）

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中時

以拍攝SM風格大尺度照片的攝影師易繼道，被爆料在拍滴蠟等SM風格的作品時，涉嫌對多名女模襲胸甚至指侵；台北地檢署偵查後，22日依強制性交及猥褻等罪將易繼道起訴，至於始終追蹤這件事的曾姓女攝影師被易男控告加重誹謗部分，北檢則將曾女不起訴處分。

今年3月， IG上爆料指有多名外拍女模被男攝影師性侵及性騷擾，後來有網友將此消息分享到社群網站Dcard，發文的曾姓女攝影師反被易繼道聲明相關留言為不實言論，並揚言對爆料的曾女「走法律途徑」提告。

檢方開庭時，曾女指稱認識那些被易男染指的受害者，並提供受害者的聯繫方式，強調爆料內容全是事實。

檢方傳喚曾女所說的受害者到庭，其中有3人證稱在外拍時被易男染指，指當初請易男幫忙拍攝具有滴蠟、繩縛等SM風格的照片時，常被易男觸碰身體隱私部位，甚至她們的身體被綑綁後準備拍照時，竟還被易男趁機揉捏胸部及指侵。

檢方因而將易男從原先加重誹謗罪的告訴人，另外列為性侵案的被告偵辦；易男庭訊時否認性侵及猥褻，辯稱拍照期間雖曾與女模有親密互動，但沒有違反女模的意願。不過，被害人出示與易男之間的對話紀錄為證，檢方比對事證後，不採信易男的說詞，認定易男涉犯性侵及猥褻的事證明確，所以將他起訴。被控加重誹謗的曾女則因爆料內容屬實，不構成加重誹謗，所以不起訴。

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(中時 )

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