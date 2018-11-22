NBA》生涯2萬5000分 現役只有這4人達到

老鷹隊卡特(中)用灌籃達成生涯2萬5000分紀錄。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
卡特達成生涯25000分，向現場球迷揮手致意。(美聯社)

老鷹隊41歲老將卡特，今天迎接個人生涯第1423場例行賽，比賽尾聲在隊友刻意做機會給他的情況下，他用一記震撼的雙手灌籃，攻下生涯2萬5000分這個紀錄，是聯盟是第22位達此成就的球員，現役球員包括他，也只有4人能做到。

今天比賽第4節剩不到2分半鐘時回到場上，當時他距離生涯2萬5000分只剩6分，加上比賽已無太大懸念，隊友頻頻作機會給他，倒數1分42秒他投進三分球、剩3分要追，接下來他也主動在三分線外出手，希望一舉平紀錄，可惜兩次出手沒進，正規賽結束倒數33.9秒他罰進2分，這時只剩1分就能達成2萬5000分。

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時間一秒一秒過去，卡特又是跳投不進，這時比賽已經剩不到10秒，但是隊友拉下進攻籃板，把球給卡特，這次他用自己擅長的武器之一「灌籃」，總算突破2萬5000分，時間只剩下0.5秒，最後一波進攻客隊暴龍也不攻了，時間跑完，雙方球員在中場位卡特慶祝。

翻開聯盟現役好手，只有已經打了21季的卡特、湖人隊詹姆斯、獨行俠隊諾維茲基跟火箭隊「甜瓜」安森尼，可以加入「25K俱樂部」，NBA總裁席爾佛也透過官方推特恭喜卡特，並稱讚卡特是比賽「真正的大使」。

(中時電子報)

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