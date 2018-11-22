桃機四個月跳電四次 監委要求檢討

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今年4月14日下午5點30分，桃園國際機場再度大跳電，造成2架班機延誤45分鐘，400多名搭機旅客行程受到影響，嚴重影響國際形象。桃園機場在今年3月9日、2月12日及去年12月22日，4個月當中就有4次的跳電紀錄，監察院通過監察委員張武修、王幼玲及林盛豐的調查報告，函請交通部督導桃機公司確實檢討改進。

調查委員指出，桃園機場為國家最重要門面，電力負荷隨客貨運量成長而增加，為維持供電穩定，桃機公司設維護處，電力維護及檢驗人力配置達148人，且每年委外金額約新臺幣1.12億元。然而，據該公司統計，自2014年1月到2018年6月止共發生10起跳電事件，其中4起密集發生於去年12月至今年4月間，平均每年2～3件，肇因以設備劣化占50%居首，其次為滲漏或淹水占30%、老鼠入侵配電盤等外力因素占20%，顯示機場穩定供電尚有精進空間，應對電力供應進行全面體檢，加強汰換老舊電力設備，並落實維護標準作業程序，避免類似事件再發生。

調查委員表示，電業法第60條明文規定，用電場所應有專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業，負責維護與電業供電設備分界點以內一般及緊急電力設備用電安全，並向地方主管機關辦理登記及定期申報檢驗維護紀錄。桃機公司未將低壓設備檢測紀錄送請備查，違反電業法、用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定，而桃園市政府未能嚴格督促桃機公司履行低壓檢驗紀錄送陳義務；此外，經濟部未能強化「全國電器承裝檢驗維護業登記管理資訊系統」功能，使地方政府得有效勾稽未定期申報者，均應檢討。

調查委員也發現，長榮空廚新建工程送電前檢查未確實，配電盤匯流排上仍放置金屬分隔板，造成第二航廈因三相短路而跳電，責任雖屬長榮空廚，但桃機公司自緊急電源迴路無法切換回市電的復電過程中，比壓器二次側保險絲因突波電流而燒毀，且於三相短路事件後75分鐘才完成比壓器二次側保險絲更換，未能縮短復電時間，應變能力及設備操作能力仍待加強，允宜檢討。

(中時 )

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