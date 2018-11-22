彰化香田國小慶生會 燒柴煮飯很農村

2018年11月22日 15:51 中時 鐘武達

香田國小小朋友體驗早期農民的「扛穀包」。（鐘武達攝）

香田國小師生與家長齊聚為學校慶生。（鐘武達攝）

二林鎮香田國小55周年校慶結合食農教育邀請家長與小朋友舉辦別開生面的生日趴「燒柴煮飯大車拚」，家長搭窯燒火重溫古早煮飯的樂趣，小朋友則是體驗早期農民收割稻穀最辛苦的「扛穀包」，雖然汗流浹背，大家都是很開心。

校長鄭培華表示，香田國小深耕食農教育10多年相當有成績，今年55周校慶安排這場燒柴煮飯的活動與家長同歡，也讓小朋友可以體驗早期的農村甘苦，相當有意義。

這場55歲生日趴由家長領銜揭幕，家長一早到學校領取鹿鳴米，接著找來枯枝搭窯燒柴生火，不僅師生笑開懷，就連來賓也覺得很有趣。

機會教育！有家長特別帶著家裡的陶鍋到學校煮飯，他說，讓孩子了解傳統農村生火煮飯是1件很棒的事情，畢竟1次體驗，就不用經常要說「故事」給孩子聽。已經學會煮飯的小朋盈芳則說，煮飯時，把手掌壓在泡在水裡的米上剛剛好超過手背，這樣飯煮起來才會香Q好吃，「這是爸爸教我的」。

在操場，古早味的「扛穀包」比賽正登場，小朋友聽到哨聲，兩人1組扛著裝著稻穀的穀包往前衝，因是初體驗，低年級小朋友還邊跑邊掉，一旁家長與老師高喊加油，場面很熱鬧，但參賽的小朋友都說，「以前的農民實在太辛苦了」。

(中時 )