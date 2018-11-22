只有三立、東森沒事 NCC移送5電視台給中選會認定

總統蔡英文（左3）15日前往國家通訊傳播委員會北區監理處，為國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）揭牌，並與NCC主委詹婷怡（左2），一同比讚合影。(中央社)

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中時電子報
廖筱君在節目上公然說有南部大老告訴她，韓國瑜當選，副市長會是白狼。(Youtube截圖)
廖筱君主持的三立政論節目，昨晚又在討論「到底這場選舉有多少中國派的候選人?」、「紅藍大集結，第五縱隊大閱兵」。(Youtube截圖)

九合一大選將至，有民眾向NCC檢舉《中天》與《TVBS》，選舉新聞內容偏頗、失衡。NCC今天表示，經民眾陳情，《中天》、《TVBS》、《台視》、《民視》、《壹電視》等5家電視台，涉違反選罷法，NCC已移送中選會認定。

據《中央社》報導，NCC副主委翁柏宗表示，近日陸續受理民眾陳情電視台涉違反選罷法的案件，情節如《民視》於投票日前10天公布民調、《壹電視》轉播台北市長辯論會時，沒有播出候選人李錫錕的畫面，以及《台視》轉播同性戀議題公投辯論時，部分內容遭到檢舉。

《中天》與《TVBS》則是14日處理選舉新聞時，被民眾檢舉製播內容偏頗跟失衡；NCC依據民眾申訴，將2家電視台在14日上午8時到下午3時、總共7個小時的新聞內容送交中選會，由中選會認定是否違反選罷法。

NCC發新聞稿表示，近日各界及民眾持續反映並申訴「部分新聞頻道」，進行選舉相關報導及評論時，未注意公平原則及內容未善盡查證。

為「提振廣電媒體公信力」，NCC本於民眾陳情或「認為有必要」時，「依法監督」廣電媒體違法事項，迄今受理民眾陳情事涉違反《公職人員選舉罷免法》，並依往例移請中選會認定者已有8件以上，「獨立機關行使法定職權不容少數報導及評論誣指及抹黑」。

(中時電子報)

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