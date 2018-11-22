台南》高思博、韓國瑜合體在高雄台南交界掃街：讓「南台灣經濟巨人」站起來

台南巿長候選人高思博與高雄巿長候選人韓國瑜，今天下午合體在台南、高雄交界掃街。(曹婷婷攝)

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中時

（16:40更新內文）台南巿長候選人高思博與高雄巿長候選人韓國瑜，今天下午合體在回台南、高雄交界掃街，現場吸引許多民眾拍照，韓國瑜除了擁抱高思博，兩人也高舉雙手齊呼「南高連線、發財無限創意無限。」現場凍蒜聲不絕於耳。

「韓」流襲捲、「高」潮正起！韓國瑜、高思博兩人在選前關鍵時刻一起合體掃街，高思博說，兩人之前就談論合體掃街事宜，但因為彼此行程忙碌，選前2天才如願合體掃街。不過，原定掃街行程是一路從高雄湖內掃進台南仁德區，但因為韓國瑜之前曾表示不再離開高雄，臨時改變掃街路線，僅在高雄、台南交界的二層行橋短暫掃街拜票。

韓國瑜表示，希望兩人在11月24日順利當選，聯手要讓南台灣鄉親過更棒的日子，讓市民迎向更美好的生活。兩人更早在21日深夜就促膝長談，發下宏願當選南高市長後，將徹底解決2市偏鄉醫療、建設、教育、經濟等4大問題，南高連線共組南台灣發財圈，讓「南台灣經濟巨人」站起來。

投票前夕，韓國瑜希望這是一場乾淨、陽光、能夠光明磊落的選舉，台灣民主政治走了幾10年，好像選舉選到最後，民進黨沒有打出奧步就不會選舉，好像一定非得將他的競爭對手打成殘廢不行。

高思博則大嘆，一個成熟健康的民主政治，應靠政績、幫人民過好日子來獲得選票，而不是靠著把對手「戴帽子」，整個選舉過程，被抹「黑」，把他家人都扯進來無情攻擊；還被抹「金」，說他是不知民間疾苦的人。

(中時 )

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