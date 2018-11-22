林青霞曾拜師學藝！世界級舞蹈家曹金鈴：成功的明星絕對有特質

2018年11月22日 16:02 中時 尤嬿妮

曹金鈴今辦新書《舞初心》記者會。（陳俊吉攝）

世界級舞蹈家曹金鈴今舉辦新書《舞初心》記者會，分享習舞超過半世紀的人生體悟；現年70歲的曹金鈴，過去在歌壇不乏得意門生，包括崔苔菁、張俐敏、于美人及吳淡如等人，提到林青霞當年學舞，曹金鈴說：「成功的明星絕對有特質，她雖然只是學著玩，但上課從不遲到，態度很認真。」

林青霞當年赴香港接演電影《東方不敗》前，曾向曹金鈴習舞，林青霞在該片中柔美窈窕身段深植人心，再創電影演藝高峰。聊起另一位學生王祖賢，曹金鈴透露王出道前、年紀還很小時，曾學了2、3年芭蕾舞，曹謙虛表示自己記憶力不好，加上當年學生太多，已記不起王祖賢幼時習舞狀況。

曹金鈴是台灣電視史上第一個歌唱節目《群星會》中的首位舞者，6歲習舞、16歲以「天女散花」奪下全國民族舞蹈冠軍，此後她加長彩帶、創下最長彩帶的彩帶舞記錄，但風光背後代價卻是不斷受傷，爾後她前往北京及美國居住，15年後才回到台灣；曹金鈴表示，當年拋加長的彩帶需耗費很大力氣，肩膀因此受傷甚至抬不起來，直到近年慢慢復健才痊癒。

曹金鈴曾10年完全不跳舞也不運動，加上個性急，經常凌點2點才睡且必吃宵夜，不僅胃食道逆流，還一度胖到60公斤，後來她因彭繼祖老師說：「你要是不跳舞，生命沒有義意，你應該把你會的留下來！不要辜負老天爺給你的天賦。」才重燃傳承舞蹈的心；她在新書中記錄自己過去的錯誤經驗，創出正確「養生舞蹈」動作，幫助習舞學生不走寃枉路，號召大家每天輕鬆快樂跳舞；今記者會上曹金鈴與歲數相差一甲子的姪孫女曹晶晶合作表演舞蹈，並分享十分鐘身心靈平衡操。

(中時 )