台中》中電早已不北送 台中市環保局：今年已實現「中電中用」

國民黨台中市長候選人盧秀燕持續批評「中電北送」，導致台中空汙嚴重。台中市府環保局長白智榮澄清表示，今年早已實現「中電中用」。（陳淑芬翻攝）

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國民黨台中市長候選人盧秀燕持續批評「中電北送」，台中市府環保局長白智榮22日澄清表示，今年已實現「中電中用」，中火今年1月至10月生煤總用量較去年同期約減157.7萬噸，總發電量335.57億度電，而中彰投實際用電量為361.7億度電，發電量不夠中部使用，而由台電整體調度支應，將持續降低中火的汙染，並推動汙染源防制措施，讓台中空品變得更好。

白智榮表示，根據台電統計，中火為配合管制生煤自治條例規定，調整每月發電狀況，今年月發電量均不夠中彰投使用，證明今年確已落實「中電中用」目標。依據台電統計資料，比對101年至106年中火年度發電總量與中彰投三縣市總用電量之間的關係，可發現中火發電在前市長胡志強任內的101年外送比例最高，幅度達22.7％；102年及103年則接近20％，「中電外送」情形嚴重。

白智榮說，林佳龍上任後，為嚴管中火汙染排放，訂定管制生煤自治條例來規範中火生煤用量，去年底已刪減生煤許可量500萬噸，幅度高達24％。年度生煤使用上限自2100萬噸降至1600萬噸，使得中火必須調整每月用煤量，每月發電量也就隨著降低，今年1月至10月僅發電335.57億度，創10部機組設置以來歷年最低。

白智榮指出，依據中火今年各月生煤用量統計資料， 1月至10月總發電量僅335.57億度電，而中彰投地區實際用電量則為361.7億度電，不足電量主要來自民營電廠、汽電共生廠、風力及水力等綠能發電來支應，兼顧能源安全與環境永續。

白智榮強調，林市長主張「中電中用」，透過刪減中火用煤量的方式進行有效約束，今年起已無發電外送情形。今年台中市逐月空汙指標呈現下降趨勢，尤其，在空汙季期間，9月至10月的月平均濃度降至17微克，創歷年新低紀錄，見證了市府空汙防制已收到成效。

(中時 )

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