宜蘭》選戰最後衝刺階段 宜蘭縣議員候選人涉嫌買票遭羈押

2018年11月22日 16:02 中時 胡健森

選戰進入最後衝刺階段，除各候選人陣營賣力拉票，檢、警、調也努力查辦賄選，蘇澳鎮林姓縣議員候選人涉嫌以每票1000元代價買票賄選，經宜蘭地檢署檢察官傳喚相關人員到案，另陸續持搜索票前往林姓候選人競選總部及住處搜索並拘提林姓候選人到案說明，檢方依涉嫌重大為由，向法院聲請羈押獲准。

宜蘭地檢署表示，這次九合一選舉，檢方結合轄內警、調、政風機關等，共組反賄、查賄團隊，至今相關選舉查察案件已分案超過百件，都持續嚴密監控或進入偵查案情中。

檢方最新查獲的買票賄選事件，是蘇澳鎮林姓縣議員候選人，涉嫌在這個月上旬以每票1000元的代價，向蘇澳鎮選區林姓鎮民一家人買票，案經宜蘭地檢署檢察官李頲翰指揮宜蘭縣政府警察局刑警大隊、法務部調查局宜蘭縣調查站共同偵辦，於傳喚相關人到案查證後，接續在21日持搜索票對林姓候選人的競選總部及住處進行搜索，查扣選民名冊等證物，隨即核發拘票逕行拘提林姓候選人到案說明，偵訊完畢後，隨即向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方另外也查出，林姓候選人的蘇姓樁腳即也在本月上旬以每票1000 元之代價，向蘇澳鎮選區葉姓鎮民一家人進行買票，檢方另指揮宜蘭縣政府警察局羅東分局、宜蘭縣調查站共同偵辦，於向相關人查證案情後，前往搜索蘇姓樁腳住處將其逕行拘提到案，檢方訊畢後，同樣向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )