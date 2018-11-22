日職》好想當王柏融隊友 陳冠宇笑：對決要見好就收

千葉羅德海洋投手陳冠宇。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/台北報導

千葉羅德海洋投手陳冠宇今天（22日）舉辦返台記者會，他的高中學弟王柏融明年有機會穿上北海道日北火腿鬥士球衣挑戰日職，比起對決王柏融，陳冠宇笑說：「當然比較想跟他當隊友啊！這種強打者，對決1、2要見好就收，」

談東奧正名公投 陳冠宇：不能影響選手參賽機會

王柏融成為在中職首位取得旅外資格的球員，日前球團也宣布日職北海道日本火腿鬥士獲得優先交涉權，且不少日本球迷與火腿球員相當期待王柏融到日職的表現，火腿主炮手中田翔還拿著有王柏融報紙自拍。

對於未能與王柏融成為隊友，陳冠宇直呼可惜，「其實教練也都一直有在詢問，但是我們選秀首輪也選了外野手，可能也是（王柏融不能去羅德）因素之一，很希望可以跟他一起並肩作戰。」

日前結束的「桃園最強」交流賽，學長陳冠宇與王柏融2次交手都沒讓學弟擊出安打，對於想與王柏融當對手或是隊友？目前3打數都沒讓王柏融敲安的陳冠宇笑說：「當然是隊友啊！這種強打者對決一兩次見好就要收。」

談到即將挑戰日職的王柏融，陳冠宇語氣透露著心疼的語氣道：「他一定壓力很大，希望他可以戰勝，不過火腿的球風不錯，對外國人都不錯，我看新聞很多隊友都滿歡迎他的，岡大海剛轉到我們這，他也說，火腿有特有的氣氛，是其他球隊沒有的。」

除了祝福王柏融在日職有發展，被問到若是對決時，陳冠宇則是笑說：「滿期待的，我在北海道球場投得不錯，不會擔心遇到他，如果真的遇到，我會發揮專長好好壓制他，畢竟我是學長不能漏氣。」

(中時電子報)

NBA》生涯2萬5000分 現役只有這4… 日職》賽後與球迷同擠地鐵 陳冠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。