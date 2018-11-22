日職》好想當王柏融隊友 陳冠宇笑：對決要見好就收

2018年11月22日 16:06 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

千葉羅德海洋投手陳冠宇今天（22日）舉辦返台記者會，他的高中學弟王柏融明年有機會穿上北海道日北火腿鬥士球衣挑戰日職，比起對決王柏融，陳冠宇笑說：「當然比較想跟他當隊友啊！這種強打者，對決1、2要見好就收，」

王柏融成為在中職首位取得旅外資格的球員，日前球團也宣布日職北海道日本火腿鬥士獲得優先交涉權，且不少日本球迷與火腿球員相當期待王柏融到日職的表現，火腿主炮手中田翔還拿著有王柏融報紙自拍。

對於未能與王柏融成為隊友，陳冠宇直呼可惜，「其實教練也都一直有在詢問，但是我們選秀首輪也選了外野手，可能也是（王柏融不能去羅德）因素之一，很希望可以跟他一起並肩作戰。」

日前結束的「桃園最強」交流賽，學長陳冠宇與王柏融2次交手都沒讓學弟擊出安打，對於想與王柏融當對手或是隊友？目前3打數都沒讓王柏融敲安的陳冠宇笑說：「當然是隊友啊！這種強打者對決一兩次見好就要收。」

談到即將挑戰日職的王柏融，陳冠宇語氣透露著心疼的語氣道：「他一定壓力很大，希望他可以戰勝，不過火腿的球風不錯，對外國人都不錯，我看新聞很多隊友都滿歡迎他的，岡大海剛轉到我們這，他也說，火腿有特有的氣氛，是其他球隊沒有的。」

除了祝福王柏融在日職有發展，被問到若是對決時，陳冠宇則是笑說：「滿期待的，我在北海道球場投得不錯，不會擔心遇到他，如果真的遇到，我會發揮專長好好壓制他，畢竟我是學長不能漏氣。」

(中時電子報)