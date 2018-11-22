台北》丁守中妻兒加入車隊掃街 馬英九冒雨相挺

2018年11月22日 16:28 中時 楊佳穎

丁守中妻兒加入車隊掃街。（楊佳穎攝）

丁守中妻兒加入車隊掃街。（楊佳穎攝）

選前2天，國民黨台北市長候選人丁守中22日繼續吉普車掃街行程，鎖定中山、大同、北投、士林區，為選情做最後衝刺，不僅前總統馬英九一路相挺、整日陪同，丁的太太溫子苓和小兒子下午也加入車隊掃街行列。談起看著丁守中20年一路走來，溫子苓受訪也笑說「我很佩服他」，對理想有所堅持，這是個很不容易的事情，「我很支持他」。

台北市長一役選情膠著，候選人紛紛打出「夫人牌」，溫子苓也早已多次「代夫出征」，與丁守中分頭掃市場。對於相較其他夫人，優勢在哪裡？溫子苓表示，其他兩位夫人都很優秀，「我想我們也只能夠表現我們自己的性格」，老實講其他候選人的夫人都比較端莊、秀氣斯文一點，「但實際上我不是這種個性的人，所以我也只能夠表現我自己。」

至於掃街被讚很有親和力，溫子苓也說，跟丁守中比起來，「我是比較容易相處吧！大家對我都很好，謝謝！」大概是自己總笑咪咪的。媒體追問，若丁守中當選，是否考慮開臉書寫評論？溫大笑表示還沒考慮這麼多，「但是...如果...也許會吧！」但一旁的丁守中則說「她不會啦！她教鋼琴的。」

對於太太的親和力更好，丁守中表示，「那是真的！去拉票的時，人家都跟我說『叫你太太來，你太太比你更會拉票』，都這樣子講」。談到選舉打夫人牌，他指出，如今最後衝刺，全家總動員，所以自然就都出來了。

站在父親旁邊受訪的丁世豪則說，如今選舉最後一天，跟大家一起衝刺，與媽媽一起替爸爸加油、相信爸爸。至於怎麼看年輕人較支持台北市長柯文哲？丁世豪則回，每個人都有自己的想法嘛！

(中時 )