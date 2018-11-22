早年嗜酒、自律神經失調　顧寶明手抖臉僵：身體來報仇了

2018年11月22日 16:09 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

68歲國寶級喜劇演員顧寶明，螢光幕前總是帶給人們歡笑，演技精湛、說學逗唱的模樣更是深植人心。但近年他被目擊出席朋友聚會時，左手不時抖動、臉僵，也推掉不少戲劇演出，一度傳出罹患巴金森氏症。但顧寶明隨後澄清沒有得巴金森氏症，也沒有小中風，是因為自律神經失調導致手抖和臉部肌肉僵硬。

媒體報導，顧寶明去年（2017年）年底發現左手顫抖、臉部肌肉不協調，醫生診斷是自律神經失調。除了舞台劇演出讓他身心勞累壓力大，他也坦言早年酒喝太多，還曾發生酒駕意外，即使戒菸酒至今已10多年，數年後身體還是出狀況，「年紀大才知道年輕時沒有好好保養，現在來報仇了。」還好透過規律作息及運動，現在已經恢復許多。

（現代人壓力大、容易緊張焦慮，一旦自律神經失調，從頭到腳都可能出現毛病。圖片來源：shutterstock）

自律神經是人體的全自動操控中心 壓力大、作息不正常易失調

你是否也時常覺得心悸、失眠、全身無力，卻找不出病因？又或者全身出現大小毛病，懷疑是自律神經失調惹的禍？

現代人壓力大、容易緊張焦慮，「自律神經失調」可說是時代的文明病，但台北市立聯合醫院松德院區一般精神科兼任醫師湯華盛曾在《康健》的訪問中表示，「自律神經失調不是一種病，它只是一個概念而已，」在醫學上被稱做精神官能症，臨床上相當常見。

自律神經系統是人體的全自動操控中心，負責管束不需提醒、自動自發的生理運作，如心跳、血壓、脈搏等，且會受到感情、情緒影響。主要又分為交感神經和副交感神經，沿著脊髓神經像大樹分支一樣，分布到全身的內臟及血管。

三總家庭暨社區醫學部主治醫師吳立偉曾比喻，交感神經像油門，當人面臨壓力及緊急狀態時，交感神經會興奮起來，使腎上腺素分泌旺盛、心跳及呼吸加速，幫助身體應變；而副交感神經像剎車，適時放慢呼吸、心跳，讓人休息、進食、保持體力、睡眠。兩者時時刻刻處於變動狀態、互有消長，以因應外界變化

聯合心理諮商所心理師邱永林曾受訪表示，正常情況下，交感和副交感神經保持微妙的平衡，但是當長期壓力過大、生活作息不正常，或者疾病造成神經受損，兩大系統就會失去平衡，就是所謂的自律神經失調。

從頭到腳 都可能出現症狀

台北市立聯合醫院松德院區精神科主任劉宗憲指出，當自律神經失調，全身上下都可能出現各種毛病，這是因為身體從頭到腳，都受到自律神經的控制和調整。以顧寶明出現的這些症狀來說，確實可能因為情緒焦慮，臉部肌肉也跟著緊繃、不協調。

（圖片來源：謝佳君整理）

酒精傷害腦細胞 戒酒多年仍可能出現症狀

但劉宗憲表示，早年的酒癮不太可能直接導致在戒酒多年後，才出現手抖或臉部僵硬的問題，通常戒酒期間才會有「酒精戒斷症候群」的症狀，如手抖、心慌、失眠、焦慮。不過醫師仍強調，酒精對腦細胞的傷害不可不慎，或許年輕時沒有症狀，但年紀越來越大，達到某個程度就會開始出現神經學、腦部退化的症狀。

劉宗憲比喻，假使一個人原本有100個腦細胞（實際上正常人有上千億個腦細胞），隨著年紀增長，腦部退化，若以一年減損一個腦細胞來看，正常情況下到60歲會剩下40個腦細胞（100－60＝40），還堪應付身體的運作。

但如果以前大量飲酒，折損了20個腦細胞，或許年輕時腦細胞的數量還夠應付身體所需，不會出現症狀；但是同樣到了60歲，和沒有喝酒的人比起來就只剩20個腦細胞（100－60－20＝20），恐怕已無法應付身體所需，這時就可能開始出現症狀，包括記憶力衰退、運動能力減弱、甚至如巴金森氏症的症狀。

（對付自律神經失調，最基本的解決方法，還是覺察自己的能力極限，適時紓解壓力圖片來源：shutterstock）

紓壓、放慢步調 恢復自律神經系統平衡

自律神經失調其實是一種警訊，提醒你壓力、緊張已經超過身體所能負擔。好在大多數的自律神經失調，可以透過改變生活方式獲得緩解，毋須吃藥看醫生。但還是要注意，當緊張憂慮程度嚴重影響到工作、生活或是人際關係時，可能需要尋求精神科或神經內科醫師幫助。

湯華盛表示，目前一般治療方式，以安眠藥、抗焦慮藥及抗憂鬱藥物為主，通常需服藥2個星期～一個月，情況好轉便可以停藥，「大部份的人都可以康復。」但最基本的解決方法，還是覺察自己的能力極限，適時紓解壓力。

建議可以透過7件事，學著放慢步調，讓自律神經傾斜的天秤恢復平衡：

1.腹式呼吸：慢慢、深深地吸氣，讓氣往下走，直到腹部微微鼓起，然後慢慢吐氣。可以啟動副交感神經，讓心跳和緩下來，人得以放鬆。

2.用食物保養神經的作用穩定：和情緒、壓力有關的神經傳導物質包括多巴胺、正腎上腺素、血清素，一些食物可以增加神經傳導物質的濃度，維持神經的作用穩定，不妨適量攝取。

若要增加多巴胺、正腎上腺素的濃度，可以從家禽、海產、蛋、乳製品、大豆及新鮮蔬果中獲得。含色胺酸的食物則包括︰碳水化合物、乳製品、豆類、堅果、香蕉、蛋等。此外，深海魚及亞麻仁籽中的Omega-3脂肪酸，也可增加血清素的分泌量。

維生素B群、鈣、鎂、鋅也是維持神經系統與情緒穩定的功臣。五穀類、燕麥、肉類、豆類、乳酪都含豐富的B群；綠色蔬菜、豆類、海藻、乳製品、小魚乾中含鈣；鎂可以從各式堅果、深綠色蔬菜中獲得；海鮮、肉類則含鋅。

3.規律運動：運動可以消耗讓人緊繃的腎上腺素，腦內啡和血清素則會增加，讓人放鬆、愉悅。健走是效果很好又安全的運動。

4.不熬夜：夜間本來是副交感神經發揮的時間，人自然想休息，硬是熬夜不睡、保持清醒，等於刺激交感神經繼續運作，副交感神經無從發揮，久而久之不但自律神經失調，其他的健康紅燈也一一亮起。

5.曬太陽、流汗：流汗也是由自律神經控制，但現代人長期依賴空調，身體調節體溫的功能愈來愈弱，這也是自律神經失調的原因之一。

6.利用五感舒緩神經：視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等五感，都會影響自律神經，比如某人心跳的速度大約每分鐘90～100下，若想放鬆，可聽速度比心跳慢的音樂。

7.幫情緒洩洪：情緒過於高亢（緊張、不安、興奮等）或過於低落（悲傷、沮喪、失望、鬱悶等），都會阻礙交感與副交感神經正常運作，引發失調。應找到自己的紓壓管道。

(中時電子報)