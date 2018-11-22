台中》廖婉如臉書貼文：相信林佳龍有辦法解決空汙

林佳龍的妻子廖婉如（左2）陪同市議員候選人到市場掃街拜票。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍尋求連任，對手猛攻空汙議題。林佳龍的妻子廖婉如在臉書貼文表示，空汙是幾十年來產業結構、大眾運輸系統不足和能源生產配置等問題產生的多元聯立方程式，林能把中區救起來、中橫再度有便道通行、整飭治安，就有辦法解決空汙，呼籲選民要「呵護既有的光」。

林佳龍在2014年參選台中市長，廖婉如曾以公開信「讓我們一起走在光裡面」，感性回應對手。林佳龍競選連任，對手猛攻「空汙」議題，廖婉如再以「呵護既有的光」為題，在臉書貼文發表，呼籲選民持續支持林佳龍。

廖婉如在臉書指出，十幾年前，林佳龍第一次參選台中市長，當年兒子才4歲多、女兒才1歲多。這些年來，雖然兒女1、2個月才有機會跟爸爸吃一頓晚餐，但深知爸爸很努力在為台中、為很多人做事。

廖婉如舉例，林佳龍讓梨山高山上的孩子冬天上課有了暖氣、偏鄉家庭裝了自來水管；大安區有了史上第一班公車路線；上百年沒有清的台中公園日月湖，都清淤了。她說，處理市政就像在解數學難題，面對治安、交通、淹水、路不平和舊城區沒落等問題，林佳龍致力解題，連捷運綠線、藍線和山手線環狀鐵路都露出曙光。

「民眾反空汙意識覺醒，絕對是好事。」她說，市民們被撩起的無助、憤怒、甚至恐慌情緒，實在令人不捨，「路上看到的每一個口罩，都在催促著我們加緊腳步解題！」但她也感嘆，當初佈下今日荊棘的人，現在卻在後面嫌前面路開得太慢。

廖婉如強調，結構性的難題需要結構性去拆解，口號是無法解決問題，林佳龍有辦法把台中市中區救起來、讓921之後中斷了19年的中橫再度有便道通行、有辦法處理台中治安問題，一定有辦法解決台中空汙。

(中時 )

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