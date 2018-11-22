台南》里長候選人疑遭不當搜索？ 警方：依法辦案

2018年11月22日 16:19 中時 李其樺

蔡榮太拿出競爭對手的文宣，表示自己和另名對手也遭到影射賄選。（李其樺攝）

今年地方大選賄選傳聞層出不窮，新化區東榮里長候選人蔡榮太22日在兒子陪同下，在服務處出面指控，近日遭對手抹黑賄選，昨天檢警違法搜索他的住家，還把他帶回偵訊長達7個多鐘頭才放人；對此新化分局澄清，員警配合台南地檢署辦案，並無違法搜索情事。

蔡榮太今年75歲，現為新化農會理事，過去曾經連任3屆礁坑里長和3屆東榮里長，上屆大選以68票差距輸給對手，今年捲土重來，再度參選東榮里長。

蔡榮太表示，昨（21）日下午4、5點，台南地檢署檢察官與市調處、新化分局便衣員警突然到他家，在未持搜索票的情況下要求開門搜查，過程中還有人揚言「若不讓我們搜查，下次要給你好看！」於是只好開門讓警方進入。

蔡榮太兒子蔡俊仁表示，檢警搜索大約2個小時，帶走一些東西，隨即將他父親、高齡80多歲的大伯及叔叔3人先被帶回市調處，又被帶去地檢署偵訊，前後整整7個多小時，直到今天凌晨1點多，考量父親年事已高才讓他離開。

蔡俊仁說，父親從這次參選就不斷遭到對手陣營抹黑，還被謠傳在大樓塞錢給選民賄選，但親友們仍堅信父親的清白；他質疑警方在未持搜索票情形下違法搜索，還把人留置那麼長的時間，讓父親蒙受不白之冤。

新化警分局澄清，當天偵查隊配合台南地檢署和市調處到現場辦案，有檢察官親自指揮搜查，強調搜索過程合法，也沒有人揚言要對當事人不利。

(中時 )