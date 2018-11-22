韓國瑜「愛情摩天輪」遭抹黃 黃子哲：陳菊曾提「戀愛經濟」！

陳菊曾在六年前提過「戀愛經濟」構想。（取自黃子哲FB）

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旺報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜提出「愛情摩天輪」被綠營抹黃，但國民黨文傳會副主委黃子哲22日卻舉證指出，過去前市長陳菊也曾推動「戀愛經濟」，同樣鼓勵大家來高雄住Hotel，談情說愛還生小孩。「若陳其邁不認同，那就讓韓國瑜來做就好。」

黃子哲稱，高雄有詩意般的愛河，韓國瑜想把愛河結合摩天輪，用愛情來賺錢也行銷高雄，雖然有些論述是直白了點，但要歪樓簡化成「性愛摩天輪」，那就真的是心術不正，也傷了花媽的感受。

黃子哲舉證，陳菊曾在2012年8月的「花媽部落格」一篇文章中寫道，無論是情人碼頭、愛河之心、以及情人節活動等，都讓高雄成為一個適合談戀愛的城市。要帶動「戀愛經濟」，發展觀光旅宿飯店以及婚宴婚紗業等，讓戀人在高雄成家生子。

黃子哲認為，陳菊、韓國瑜兩人的概念與精神幾乎是異曲同工，只是韓國瑜多了一個在愛河畔興建摩天輪的創意。這麼好的政策，過去不會有人去抹黃陳菊，如今韓國瑜提出加強版，更不應該變成陳其邁口中「向下沉淪的摩鐵摩天輪」，或是綠委邱議瑩批評的「性愛摩天輪」等。

黃子哲更稱，民進黨若不是失憶，就是歧視禿子或患了選舉瘋狂症候群，竟然可以雙重標準至此程度。韓國瑜一路被抹黑、抹紅、抹黃，甚至連「出賣高雄」、「踐踏高雄」等廉價的扣帽子言論都喊出，實在讓陳其邁的「正義、溫暖」完全破功又諷刺。

他還指出，早在2006年高雄市長辯論會上，國民黨提名的黃俊英就喊出愛河可以經營成一個「戀愛產業」，愛之船可以用太陽能取代柴油，載新人們到中都磚窯廠，再騎自行車到左營蓮池潭。

黃子哲認為，無論是「戀愛產業」、「戀愛經濟」、到「愛情產業鏈」，或有表述不同，但其實都是從愛出發，為高雄拚經濟。這是好政見，一棒接著一棒，若陳其邁不接棒，那就讓韓國瑜來吧。

(旺報 )

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