新北》辯論組對 侯友宜反酸陳其邁：老縣長有需要嗎？

2018年11月22日 16:41 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（22日）下午3時許，首次陪同國民黨新北市長候選人侯友宜在新店區車隊掃街。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（22日）下午3時許，首次陪同國民黨新北市長候選人侯友宜在新店區車隊掃街。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（22日）下午3時許，首次陪同國民黨新北市長候選人侯友宜在新店區車隊掃街，侯友宜強調，選戰倒數始終保持一個平常心態、全力以赴、全力衝刺，無論對手找總統級、院長級大咖站台，市民永遠是支撐自己最大的力量。

侯友宜表示，和市府團隊一起打拼8年、並肩作戰，為新北市建設做出許多貢獻，市長朱立倫跟自己站在一起，「絕對充滿信心，我們一定會打贏勝利！」

侯友宜提到，雖然自己從沒選舉過，不過在台下看過很多人選舉，選舉方法很多，要按照自己的個性和風格來走，把別人的長處學起來，那就是學習的地方，把自己該展現出來的風格展現出來。

關於民進黨高雄市長候選人陳其邁提到，要和民進黨新北市長候選人蘇貞昌一起組隊邀對手辯論，侯友宜反酸，「離投開票不到36小時，老縣長有需要嗎？陳其邁他需要嗎？」

侯友宜表示，市民永遠是支撐自己最大的力量，市民是內心最大咖的，不管對手找院長級、總統級大咖，票是市民在決定，「市民永遠是我心中最重要的力量 ，所以市民是我的最大咖。」用市民的大咖對付院長和總統的大咖。

(中時 )